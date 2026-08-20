Казахстан станет площадкой международного космического форума SPACE DAYS 2026
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Международный форум SPACE DAYS KAZAKHSTAN 2026 пройдет в Казахстане с 7 по 9 сентября.
Мероприятие объединит представителей космической отрасли, международных организаций, бизнеса, науки и технологического сообщества.
Основная программа форума состоится 7 и 8 сентября в Nazarbayev University в Астане.
Участники обсудят развитие мировой и казахстанской космической отрасли, перспективные технологии, новые направления сотрудничества и возможности реализации совместных проектов. В рамках форума запланированы панельные сессии и экспертные дискуссии, практические воркшопы, презентации инновационных космических решений и встречи с космонавтами.
Отдельное внимание будет уделено международному сотрудничеству, развитию новых партнерств и реализации совместных инициатив в космической сфере.
9 сентября форум продолжится на Байконуре. Для желающих участников предусмотрена дополнительная возможность вылета из Астаны на космодром и наблюдения за запуском ракеты.
SPACE DAYS KAZAKHSTAN 2026 станет площадкой для профессионального диалога между представителями космической индустрии, науки, бизнеса и международных организаций. Участники смогут обменяться опытом, обсудить актуальные вызовы отрасли и перспективные инициативы, формирующие будущее мировой космонавтики.
Когда и где пройдет форум:
- 7-8 сентября – Nazarbayev University, Астана.
- 9 сентября – Байконур.
Регистрация и подробная информация доступны на сайте spacedays.kz.
Отметим, что вылет на Байконур и возможность наблюдения за запуском ракеты предоставляются в качестве дополнительной коммерческой услуги для желающих участников.
Самое читаемое
- Под Алматы смещается земля? Что показали семь лет спутниковых наблюдений
- Токаев сделал заявление о внешней политике Казахстана
- В Костанайской области супермаркет оштрафовали за разницу в цене на полке и кассе
- Ставки по депозитам пошли вниз: что делать казахстанцам со сбережениями
- Дожди с грозами и сильный ветер: погода в Казахстане на 20 августа