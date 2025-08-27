Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о стратегическом курсе страны на развитие передовых технологий и искусственного интеллекта, подчеркнув роль международного сотрудничества и инвестиций, передает BAQ.KZ.

"Казахстан первым в регионе внедрил цифровую валюту Национального банка – цифровой тенге. Мы создаем Международный центр искусственного интеллекта, чтобы превратить Казахстан в государство, ориентированное на ИИ. Планируется интеграция стартапов через программы инкубации и акселерации. Недавно запущен мощный суперкомпьютерный кластер для стратегических нужд правительства, науки и бизнеса. Параллельно развиваются большие языковые модели (LLM) для обеспечения цифрового суверенитета", — сообщил Президент.

Он подчеркнул важность сотрудничества с Иорданией: установление партнерства между Astana Hub и King Hussein Business Park будет способствовать развитию научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов, стартапов и технического образования.

Токаев также предложил иорданскому бизнесу активнее взаимодействовать с Международным финансовым центром "Астана" (МФЦА), который создан по образцу Нью-Йорка, Лондона, Дубая и Сингапура. МФЦА предлагает благоприятные налоговые, визовые и трудовые условия, беспристрастную судебную систему по британскому праву и широкий спектр исламских финансовых продуктов. На сегодня в Центре зарегистрировано более 4200 компаний из 85 стран мира.