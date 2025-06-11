Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поблагодарил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за тёплый приём и выразил признательность казахстанскому народу за исторический вклад в освобождение Словакии в годы Второй мировой войны, передает BAQ.KZ.

"От всего сердца благодарю Казахстан за неоценимый вклад в освобождение Словакии в 1944–1945 годах. Около миллиона солдат из Вашей страны сражались в рядах Советской армии. Около 60 тысяч советских солдат отдали свои жизни за освобождение Словакии. Мы глубоко признательны за то, что было сделано для Словакии в те тяжёлые времена", – подчеркнул Роберт Фицо.

Он также отметил реформаторские усилия Главы государства и его стремление к построению справедливого и процветающего Казахстана.

"Мы с уважением следим за Вашим амбициозным планом развития страны. Я постоянно призываю своих коллег в Европейском союзе не замыкаться только на делах внутри ЕС, а шире смотреть на мир, изучать опыт других стран и их достижения. Нам следует укреплять сотрудничество и более активно взаимодействовать с партнерами по всему миру", – добавил премьер.

В ходе переговоров с участием делегаций двух стран была подтверждена взаимная заинтересованность сторон в дальнейшем укреплении партнерства и реализации новых инициатив, способствующих развитию казахско-словацких связей.