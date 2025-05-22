Казахстан теряет миллиарды, сжигая уголь — сенатор призывает к реформе
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Казахстан, обладая одними из крупнейших в мире запасов угля, продолжает использовать его преимущественно как топливо, упуская огромные возможности для развития углехимической промышленности и технологического прогресса. Об этом в своем депутатском запросе заявил сенатор Алтынбек Нухулы, передает BAQ.KZ.
По словам сенатора, Казахстан занимает девятое место в мире по запасам угля, однако лишь небольшая часть этого ресурса перерабатывается в продукцию с высокой добавленной стоимостью. В то время как такие страны, как Китай, Германия и Южная Корея, успешно развивают углехимические производства, производя удобрения, растворители, наноматериалы и компоненты для электроники, у Казахстана отсутствует целенаправленная государственная политика в этой сфере.
"Использование угля только для сжигания - это потеря миллиардов долларов для экономики страны. По прогнозам ученых, углехимическая продукция может принести Казахстану дополнительно 25–30 миллиардов долларов", - отметил Алтынбек Нухулы.
Депутат предложил разработать государственную программу развития углехимии на 2026–2035 годы, подготовить соответствующий законопроект и утвердить дорожную карту по созданию углехимических кластеров. Он также инициировал включение углехимии в перечень приоритетных научных направлений и создание Национального научно-инновационного центра по углехимии.
По мнению сенатора, внедрение передовых зарубежных технологий, активизация научных исследований и создание благоприятных условий для инвестиций помогут Казахстану привлечь многомиллиардные вложения и вывести угольную отрасль на новый уровень.
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