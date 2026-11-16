Казахстан участвует в обсуждении будущего мировой авиации на конференции ИКАО в Канаде

В Монреале (Канада) начала работу Седьмая Всемирная конференция Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по воздушному транспорту. Казахстанская делегация во главе с вице-министром транспорта Талгатом Ластаевым принимает участие в обсуждении перспектив развития мировой авиации.

В конференции участвуют представители 193 государств — членов ИКАО, а также международных и региональных организаций, включая Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA), Международный совет аэропортов (ACI World) и Международный координационный совет ассоциаций аэрокосмической промышленности (ICCAIA).

На повестке — либерализация воздушного транспорта, повышение конкурентоспособности отрасли, расширение международной маршрутной сети, цифровизация и внедрение инноваций. Отдельное внимание уделят устойчивому развитию гражданской авиации, привлечению инвестиций в аэропортовую инфраструктуру и совершенствованию нормативной базы.

Конференция проходит впервые за 13 лет: предыдущая встреча ATConf/6 состоялась в марте 2013 года. Участники обсуждают изменения, произошедшие в мировой авиации за этот период, и долгосрочные перспективы отрасли до 2050 года.

В состав делегации Казахстана вошли председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Салтанат Томпиева, посол Казахстана в Канаде Даулетбек Кусаинов, постоянный представитель страны в ИКАО Тимур Тлегенов, представители министерства и авиационной отрасли.

Кроме того, 19 ноября состоится внеочередная сессия Ассамблеи ИКАО. Её главная задача — избрать четырёх дополнительных членов Совета организации в связи с увеличением его состава с 36 до 40 государств. Также планируется принять Министерскую декларацию.

Казахстанская делегация намерена использовать площадку для обмена опытом, проведения двусторонних встреч, укрепления международного сотрудничества и обсуждения перспектив развития отечественной гражданской авиации.