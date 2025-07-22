В Щучинске стартовал Республиканский слет студентов организаций технического и профессионального образования. Более 100 активных и перспективных студентов из всех регионов Казахстана собрались, чтобы обсудить будущее рабочих профессий, прокачать навыки и получить новое вдохновение, передает BAQ.KZ.

В открытии мероприятия приняли участие заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев, министр просвещения Гани Бейсембаев, депутаты Мажилиса Парламента РК и другие официальные лица.

За шесть месяцев Года рабочих профессий подготовлено более 8 тысяч профориентаторов, открыто 352 профильных класса в школах, а 1300 школьников уже освоили базовые навыки рабочих специальностей. В семь раз выросло число шефствующих предприятий, а количество дуальных договоров с бизнесом увеличилось в два раза. В 185 колледжах обновлена материально-техническая база, обеспеченность студентов общежитиями достигла 96%.

С 1 сентября объем подушевого финансирования для организаций технического и профессионального образования будет увеличен в два раза — с 437 тысяч тенге до 912 тысяч тенге на одного студента.

"Сегодня на рынке труда важны не только дипломы, но и реальные навыки. Казахстанская система технического и профессионального образования выходит на новый уровень. Мы запускаем 10 международных проектов с партнёрами из Китая, Франции, Турции, Японии, Великобритании, Грузии и других стран. Впервые стартовала международная сертификация колледжей. Теперь наши студенты смогут подтвердить свои компетенции по мировым стандартам, получить доступ к зарубежным стажировкам и работе", — сказал министр просвещения Гани Бейсембаев.

Среди участников слета — студентка 3 курса Жамбылского политехнического высшего колледжа Аяла Байболат. Она учится по государственному гранту, а её колледж вошел в проект интернационализации.

"Когда президент объявил Год рабочих профессий, мы поняли, что наш труд важен и нужен. Сегодня колледжи — это осознанный и перспективный выбор. У нас появляются современные мастерские, международные стажировки, а главное — реальные возможности. Спасибо за это доверие!" — отметила Аяла.

Слет продлится до 24 июля. В программе — мотивационные встречи, мастер-классы, интерактивные образовательные блоки, командные задания, а также культурные и спортивные мероприятия.

На сегодняшний день в Казахстане работают 772 колледжа, где обучается свыше 550 тысяч студентов.