В 2025 году внутренняя и внешняя повестка деятельности Президента Казахстана была насыщенной и результативной, передает BAQ.KZ. Об этом сообщил помощник Президента – Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан Руслан Желдибай, подводя итоги уходящего года.

По его словам, 2025 год ознаменовался масштабными социально-экономическими и политическими преобразованиями, а также позитивными изменениями в жизни граждан. В стране открывались новые производства, был собран богатый урожай, активно велось строительство жилья, школ и больниц, продолжалась модернизация транспортной инфраструктуры. В течение года Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочими поездками посетил девять регионов, где побывал более чем на 50 производственных, научных и социально-культурных объектах, а также заслушал отчёты 16 акимов областей и городов республиканского значения.

Отмечается, что по итогам 2025 года ожидается рост экономики свыше 6 процентов, что станет самым высоким показателем за последнее десятилетие. Впервые в истории страны объём валового внутреннего продукта должен превысить 300 миллиардов долларов, а показатель ВВП на душу населения достичь 15 тысяч долларов. В целом по стране введено 185 проектов на сумму порядка 1,48 трлн тенге, создано более 22,8 тысячи постоянных рабочих мест, а выход всех проектов на полную мощность обеспечит объём производства около 2,3 трлн тенге.

В числе ключевых промышленных и инфраструктурных событий года названы запуск второй линии железной дороги Достык – Мойынты и автомобильного завода KIA Qazaqstan в Костанайской области. Глава государства также ознакомился с новыми терминалами аэропортов Шымкента и Кызылорды и посетил завод Stadler Kazakhstan в Астане, где налажено производство пассажирских вагонов. В различных отраслях экономики были запущены проекты в чёрной и цветной металлургии, химической, целлюлозно-бумажной, лёгкой и пищевой промышленности, а также в производстве строительных материалов.

Особое внимание в 2025 году уделялось развитию транспортно-логистического потенциала страны. Начаты работы по ремонту и строительству 13 тысяч километров автомобильных дорог, реализуются новые проекты протяжённостью 1,9 тысячи километров, включая трассу Центр – Запад и участки Караганда – Жезказган, Актобе – Улгайсын и Атырау – Доссор. По поручению Президента ведётся строительство трёх новых аэропортов в Зайсане, Катон-Карагае и Кендерли, а также восстановление аэропорта в Аркалыке. В течение года на рынок вышли новые авиакомпании и было запущено более 35 новых маршрутов, включая прямые рейсы в Шанхай, Гуанчжоу и Мюнхен. Параллельно продолжается строительство ключевых железнодорожных магистралей и модернизация 124 вокзалов по всей стране.

Значимым направлением государственной политики оставалось развитие агропромышленного комплекса. Инвестиции в основной капитал отрасли с начала года выросли более чем на 20 процентов и достигли 790 млрд тенге, а производительность труда за три года увеличилась на 37,3 процента. В 2025 году объём льготного кредитования сельского хозяйства впервые превысил 1 трлн тенге. Казахстанские аграрии собрали рекордный урожай в 27 млн тонн зерна, а продукция АПК экспортировалась в 70 стран на сумму свыше 5 млрд долларов.

В сфере цифровизации и развития искусственного интеллекта, как подчеркнул Руслан Желдибай, был достигнут законодательный и технологический прорыв. В стране принят Закон "Об искусственном интеллекте", учреждено Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. В Астане запущен национальный суперкомпьютер Alemcloud, который по итогам тестирования занял 86-е место в мировом рейтинге TOP-500, а в Алматы введён в эксплуатацию второй суперкомпьютер Al-Farabium, вошедший в первую сотню глобального рейтинга. В столице открыт Международный центр искусственного интеллекта Alemai, а по программе AI-Sana обучение прошли более 440 тысяч студентов. В 2025 году также появился первый казахстанский стартап-единорог в сфере ИИ — Higgsfield AI.

Отдельно было отмечено проведение Года рабочих профессий, в рамках которого проводилась реформа профессионального образования и повышался престиж человека труда. В Акорде чествовали работников производства и социальной сферы, а ко Дню Республики государственные награды получили около 500 рабочих и тружеников промышленности и строительства, а также представители сфер образования, науки и здравоохранения.

В течение года Президент подписал 95 законов, 388 указов, 80 распоряжений и ряд ключевых нормативно-правовых актов, включая новые редакции Бюджетного, Налогового и Водного кодексов, Закон "Об искусственном интеллекте", а также документы об особом статусе города Туркестана и придании городу Алатау статуса города опережающего развития.

Во внешней политике Казахстан сохранил высокую международную активность. Президент совершил 23 зарубежных визита, провёл 186 встреч с главами государств, правительств и руководителями международных организаций. По итогам международных переговоров были подписаны коммерческие соглашения на сумму более 70 млрд долларов. Казахстан также стал активной площадкой для международного диалога, приняв в 2025 году 30 визитов глав иностранных государств и правительств, а Глава государства провёл 43 телефонных разговора с зарубежными лидерами.

Одним из приоритетных направлений работы в уходящем году оставалась реализация концепции "Слышащего государства". В 2025 году в Администрацию Президента поступило 82,5 тысячи обращений граждан, для рассмотрения которых была развернута цифровая инфраструктура системы eOtinish, к которой подключены десятки тысяч организаций и сотни тысяч сотрудников. Одновременно развивались и офлайн-форматы диалога, включая работу более 150 центров приёма граждан в регионах, где помощь получили свыше 360 тысяч человек.