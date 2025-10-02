Казахстан укрепляет позиции в глобальной атомной политике, заявил заместитель председателя Агентства РК по атомной энергии Тимур Жантикин в рамках XVI Евразийского форума KAZENERGY, передаёт BAQ.KZ.

"На фоне глобальных вызовов и необходимостью обеспечения надежного энергоснабжения, атомная энергетика рассматривается как один из наиболее перспективных и сбалансированных инструментов достижения устойчивого развития. Она сочетает в себе высокую эффективность, стабильность поставок и минимальные углеродные выбросы, что делает важным фактором глобального энергетического баланса. Казахстан занимает особое место в мировой атомной повестке. Наша страна ведущий производитель урана и надежный партнер на международном рынке. Мы не только обеспечиваем значительную часть глобальных потребностей в этом стратегическом сырье, но и выстраиваем долгосрочную политику развития собственной ядерной инфраструктуры. При этом неизменным приоритетом для нас остаются вопросы безопасности, соблюдение международных стандартов и развитие партнерских отношений с ведущими мировыми организациями и государствами", - сказал Жантикин.

Он подчеркнул, что Евразийский форум KAZENERGY из года в год проходит при поддержке Правительства РК, что подтверждает неизменное внимание руководства страны к вопросам энергетической политики и устойчивого развития.

"Форум этого года проходит под общей темой: "Новый энергетический порядок: фокус на средние державы".

Данная тема приобретает особую значимость. Всё более заметную роль в формировании глобального энергетического порядка играют государства с диверсифицированной экономикой и развивающимся энергетическим сектором. Их активное участие способствует укреплению энергетической безопасности и продвижению устойчивого развития на международном уровне", - сказал Жантикин.

В Форуме принимают участие члены Правительства Казахстана, официальные делегации стран Центральной Азии, руководители международных организаций, топ-менеджеры мировых и национальных энергетических компаний, ведущие эксперты и представители научного сообщества.

KEW-2025 сегодня является значимой международной платформой для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере энергетики, выработки новых решений, а также укрепления регионального и глобального сотрудничества. В нынешнем году в мероприятии участвуют более 2,5 тысяч делегатов из 50 стран мира и представители свыше 300 крупных компаний.

Qazcontent - генеральный инфопартнер KEW-2025.