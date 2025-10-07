По результатам международного исследования преподавания и обучения TALIS-2024, проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития, в Казахстане отмечены положительные изменения в системе образования. Это свидетельствует об эффективности реализации инициатив Президента РК Касым-Жомарта Токаева, направленных на развитие сферы образования и повышение статуса педагога, передаёт BAQ.KZ.

Исследование TALIS оценивает образовательную среду, условия работы педагогов, возможности профессионального развития, педагогические практики и профессиональные убеждения. В исследовании приняли участие более 7 тыс. педагогов и 369 директоров школ Казахстана.

В Министерстве просвещения РК отметили, что это единственное масштабное международное исследование, направленное на улучшение учебной среды и условий работы учителей. По сравнению с 2018 годом казахстанские педагоги стали меньше времени уделять административным задачам и больше – преподаванию и взаимодействию с родителями и опекунами детей. Также значительно выросла удовлетворенность профессией и условиями труда.

Кроме того, полученные данные свидетельствуют о заметных позитивных изменениях в условиях труда педагогов. Средняя недельная нагрузка казахстанских педагогов в предыдущем учебном году составляла 36 часов, тогда как в 2018 году показатель достигал 50 часов.

Такое сокращение времени на сегодня является уникальным среди стран ОЭСР. Наряду с этим, средний возраст педагогов в Казахстане снизился до 41 года, что на 4 года ниже среднего уровня ОЭСР.

Не менее важным результатом стало повышение уровня удовлетворенности педагогов условиями труда и заработной платой. 95% педагогов довольны своей работой, а 80% ответили, что при повторном выборе профессии снова выбрали бы педагогическую деятельность.

Казахстан принимает участие в исследовании TALIS с 2018 года. Полученные результаты были учтены при разработке образовательных стратегий и национальных законов, включая Закон "О статусе педагога".