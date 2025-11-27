Онкологическая и онкогематологическая помощь стали самыми приоритетными направлениями в здравоохранении — именно по ним отмечен наибольший рост финансирования, передает BAQ.KZ. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Ардак Амангельдиев на заседании коллегии Минздрава.

По его данным, с 2019 года общий объём финансирования медицинской помощи вырос в 3 раза — с 1 до 3 трлн тенге, а число поставщиков услуг увеличилось на 40%, что, по словам вице-министра, усилило конкуренцию и доступность услуг. На коллегии также озвучены показатели по инфекционным заболеваниям. Заболеваемость туберкулёзом снизилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сейчас в центрах фтизиопульмонологии состоит на учёте 81 596 контактных лиц, а план флюорографического обследования групп риска выполнен более чем на 97%. В стране функционирует 26 центров фтизиопульмонологии, работают 2169 пунктов сбора мокроты, предусмотрено 3523 койки для пациентов.