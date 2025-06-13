Казахстан усиливает химический сектор: вложения в отрасль превысили 1,7 трлн тенге
Химическая промышленность Казахстана привлекла 1,7 трлн тенге инвестиций за последние пять лет.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Химическая отрасль Казахстана демонстрирует устойчивый рост и стратегическую значимость для экономики. С 2019 по 2024 год в развитие химического сектора вложено 1,7 трлн тенге, преимущественно за счет частных инвестиций. С начала 2025 года объем новых вложений составил 50,7 млрд тенге, из которых частный капитал — 48,1 млрд, а государственные средства — 2,6 млрд тенге, передает BAQ.KZ.
Сегодня в отрасли действуют 1 093 предприятия, из них:
- 12 крупных,
- 21 среднее,
- и 1 060 малых предприятий.
Это говорит о высокой степени децентрализации и открывает перспективы для консолидации, модернизации и повышения конкурентоспособности.
Отрасль производит более 240 видов химической продукции, среди которых ключевую роль занимает агрохимия — на неё приходится 22,5% всего выпуска. Рост этого сегмента обусловлен глобальным увеличением спроса на продовольствие и необходимостью интенсификации сельского хозяйства.
В 2024 году Казахстан экспортировал 205 наименований химической продукции. Основные рынки сбыта:
- Китай,
- Россия,
- Вьетнам.
На фоне реализации Послания Президента ведётся запуск крупных производств:
- Полиэтилен,
- Карбамид,
- Бутадиен и его производные,
- Очищенная терефталевая кислота,
- Полиэтилентерефталат (ПЭТ).
Параллельно осваиваются месторождения калийных и фосфоритовых руд, что обеспечит Казахстану сырьевую независимость в производстве удобрений и специализированных реагентов.
Химпром тесно интегрирован с другими промышленными направлениями — от металлургии до лакокрасочной отрасли, что формирует мощный мультипликативный эффект и содействует развитию промышленной кооперации.
Самое читаемое
- Спикеры тюркских парламентов оценили потенциал аэрокосмоса Казахстана
- Второй состав LRT установили на рельсы в Астане
- Новая энергия Казахстана: до 2035 года появятся десятки ГВт новых мощностей
- Токаев подписал закон о развитии аквакультуры, агросектора и энергетики
- Дети скатились с откоса и едва не утонули в Иртыше