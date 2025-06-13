Химическая отрасль Казахстана демонстрирует устойчивый рост и стратегическую значимость для экономики. С 2019 по 2024 год в развитие химического сектора вложено 1,7 трлн тенге, преимущественно за счет частных инвестиций. С начала 2025 года объем новых вложений составил 50,7 млрд тенге, из которых частный капитал — 48,1 млрд, а государственные средства — 2,6 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

Сегодня в отрасли действуют 1 093 предприятия, из них:

12 крупных,

21 среднее,

и 1 060 малых предприятий.

Это говорит о высокой степени децентрализации и открывает перспективы для консолидации, модернизации и повышения конкурентоспособности.

Отрасль производит более 240 видов химической продукции, среди которых ключевую роль занимает агрохимия — на неё приходится 22,5% всего выпуска. Рост этого сегмента обусловлен глобальным увеличением спроса на продовольствие и необходимостью интенсификации сельского хозяйства.

В 2024 году Казахстан экспортировал 205 наименований химической продукции. Основные рынки сбыта:

Китай,

Россия,

Вьетнам.

На фоне реализации Послания Президента ведётся запуск крупных производств:

Полиэтилен,

Карбамид,

Бутадиен и его производные,

Очищенная терефталевая кислота,

Полиэтилентерефталат (ПЭТ).

Параллельно осваиваются месторождения калийных и фосфоритовых руд, что обеспечит Казахстану сырьевую независимость в производстве удобрений и специализированных реагентов.

Химпром тесно интегрирован с другими промышленными направлениями — от металлургии до лакокрасочной отрасли, что формирует мощный мультипликативный эффект и содействует развитию промышленной кооперации.