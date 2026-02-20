  • Главная
Сегодня 2026, 01:37
97
Фото: Akorda.kz

Глава государства принял исполнительного директора U.S. International Development Finance Corporation (DFC) Бена Блэка, передает BAQ.KZ.

В ходе встречи с руководством авторитетного международного финансового института были обсуждены перспективы расширения инвестиционного сотрудничества и реализации совместных проектов.

Президент отметил, что корпорация является важным партнером Казахстана в продвижении устойчивого развития и выразил готовность к углублению взаимодействия в различных секторах экономики. 

В свою очередь Бен Блэк подчеркнул, что Президент Дональд Трамп и его администрация придают приоритетное значение укреплению тесного и взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном.  

В этом контексте он особо отметил перспективы реализации совместных проектов в горнодобывающей отрасли, а также в сфере транспортно-транзитной инфраструктуры, подчеркнув их стратегическую значимость для расширения региональной и межрегиональной торговли.

