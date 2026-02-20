Казахстан усиливает партнерство с международным финансовым институтом
Глава государства принял исполнительного директора U.S. International Development Finance Corporation (DFC) Бена Блэка, передает BAQ.KZ.
В ходе встречи с руководством авторитетного международного финансового института были обсуждены перспективы расширения инвестиционного сотрудничества и реализации совместных проектов.
Президент отметил, что корпорация является важным партнером Казахстана в продвижении устойчивого развития и выразил готовность к углублению взаимодействия в различных секторах экономики.
В свою очередь Бен Блэк подчеркнул, что Президент Дональд Трамп и его администрация придают приоритетное значение укреплению тесного и взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном.
В этом контексте он особо отметил перспективы реализации совместных проектов в горнодобывающей отрасли, а также в сфере транспортно-транзитной инфраструктуры, подчеркнув их стратегическую значимость для расширения региональной и межрегиональной торговли.
