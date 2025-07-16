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Казахстан усиливает подготовку призывников и меняет воинские звания

Большие перемены в армии.

Сегодня, 17:35
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Казахстан усиливает подготовку призывников и меняет воинские звания Сегодня, 17:35
Сегодня, 17:35
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Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов", передает BAQ.KZ

Законом внесены поправки в Трудовой кодекс, законы "Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан", "Об образовании", "О воинской службе и статусе военнослужащих", "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе" и другие.

Первый блок поправок направлен на совершенствование системы военно-патриотического воспитания граждан и усиление работы в этой сфере.

Второй блок поправок – на повышение уровня подготовки и переподготовки военнообязанных.

Третий блок поправок – на совершенствование системы воинского учета и призыва на воинскую службу.

Четвертый блок поправок – на совершенствование порядка присвоения воинских званий и укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, повышение статуса военнослужащих.

Пятый блок поправок – на повышение престижа воинской службы по призыву.

Шестой блок поправок – на создание условий для комплексной подготовки молодежи к воинской службе.

Седьмой блок поправок предусматривает совершенствование осуществления государственного оборонного заказа.

Текст Закона публикуется в печати.

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