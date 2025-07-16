Казахстан усиливает подготовку призывников и меняет воинские звания
Большие перемены в армии.
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Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов", передает BAQ.KZ
Законом внесены поправки в Трудовой кодекс, законы "Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан", "Об образовании", "О воинской службе и статусе военнослужащих", "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе" и другие.
Первый блок поправок направлен на совершенствование системы военно-патриотического воспитания граждан и усиление работы в этой сфере.
Второй блок поправок – на повышение уровня подготовки и переподготовки военнообязанных.
Третий блок поправок – на совершенствование системы воинского учета и призыва на воинскую службу.
Четвертый блок поправок – на совершенствование порядка присвоения воинских званий и укомплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, повышение статуса военнослужащих.
Пятый блок поправок – на повышение престижа воинской службы по призыву.
Шестой блок поправок – на создание условий для комплексной подготовки молодежи к воинской службе.
Седьмой блок поправок предусматривает совершенствование осуществления государственного оборонного заказа.
Текст Закона публикуется в печати.
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