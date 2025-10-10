10 октября во всём мире отмечается Всемирный день психического здоровья — ежегодная дата, направленная на повышение осведомлённости о важности психического благополучия, снижение стигмы и развитие культуры заботы о ментальном здоровье, передает BAQ.KZ.

Психическое здоровье — это не просто отсутствие заболеваний, а состояние внутреннего равновесия, позволяющее человеку справляться со стрессом, реализовывать свой потенциал, продуктивно трудиться и вносить вклад в жизнь общества.

В последние годы Казахстан активно усиливает внимание к вопросам ментального благополучия граждан. Министерство здравоохранения совместно с регионами укрепляет систему психологической и психиатрической помощи, развивает сеть реабилитационных и профилактических программ, расширяет подготовку специалистов.

Особое внимание уделяется первичной профилактике: раннему выявлению стрессовых и эмоциональных нарушений, обучению навыкам саморегуляции и стрессоустойчивости, просвещению подростков и молодёжи, а также поддержке семей и родителей.

Преодоление стигмы — общее дело

Многие казахстанцы до сих пор не обращаются за помощью из-за страха, стеснения или недостатка информации. В этой связи всё больше проводится дней открытых дверей, просветительских акций, а также усиливается работа школьных и вузовских психологов. Эти меры направлены на снижение барьеров и укрепление доверия к системе психологической и психиатрической помощи.

Советы специалистов

Для сохранения ментального здоровья специалисты рекомендуют:

Беречь эмоциональные ресурсы — чередовать работу и отдых, уделять внимание хобби и отдыху на природе. Не игнорировать сигналы организма — раздражительность, бессонница и усталость могут быть признаками выгорания. Говорить о чувствах — делиться переживаниями с близкими или обращаться к специалистам. Не стесняться просить помощи — забота о психическом здоровье является проявлением ответственности, а не слабости.

Всемирный день психического здоровья учреждён Всемирной федерацией психического здоровья (WFMH) и поддерживается Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Девиз Дня в 2025 году — "Ментальное здоровье — универсальное право каждого".