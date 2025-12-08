В Казахстане усиливают меры по охране водных ресурсов и подготовке к предстоящему паводковому периоду, передает BAQ.KZ.

Об этом на площадке Службы центральных коммуникаций сообщил председатель Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Сеилбек Нурымбетов. Он рассказал о проводимых работах, борьбе с незаконным водопользованием и реализации нового Водного кодекса.

В рамках подготовки к весне бассейновые водные инспекции выдают собственникам гидротехнических сооружений рекомендации по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод. Речь идет о реконструкции и ремонте сооружений, а также подготовке проектно-сметной документации. На сегодняшний день работы ведутся сразу на 69 объектах. Капитальный ремонт завершён на Чарском водохранилище в области Абай и Акжарском водохранилище в Шымкенте. Кроме того, текущие ремонты проведены на 24 объектах в Актюбинской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областях.

Несмотря на сложные климатические условия, в ходе вегетационного периода 2025 года в стране полито 1,2 млн гектаров посевных площадей. Водозабор составил более 11 млрд кубометров, и почти весь объём пришёлся на пять южных областей. Сейчас водохранилища юга работают в режиме накопления запасов.

Комитет усилил борьбу с незаконным водозабором. С начала года проведено 463 проверки, выдано 143 предписания и наложено 801 административное взыскание, из них 346 штрафов — по фактам самовольного водопользования. Работа направлена на ликвидацию "чёрного рынка" воды, который угрожает безопасности сельского хозяйства и устойчивости водных ресурсов.

В реализации нового Водного кодекса Комитетом разработано 22 нормативных правовых акта. Совместно с акиматами утверждён план по установлению водоохранных зон и полос, для чего сейчас формируется перечень водных объектов, требующих такой защиты. Начата разработка соответствующих проектов.

Параллельно ведется масштабная работа по снижению паводковой угрозы. На 2025–2027 годы утвержден план санации паводкоопасных участков рядом с населёнными пунктами. Для очистки и углубления выбраны участки 51 реки и одного озера общей протяжённостью 815 километров в десяти областях страны.

Комитет также выпустил Государственный водный кадастр и ведёт наполнение Национальной информационной системы водных ресурсов. Улучшено материально-техническое обеспечение инспекций: обновлена спецтехника, автотранспорт, получено новое компьютерное оборудование, проведены ремонты административных зданий.

По словам Сеилбека Нурымбетова, все эти меры уже повысили эффективность работы инспекций и укрепили контроль над водными ресурсами страны.