Казахстан устроил медальный фурор на Азиатских играх в Бахрейне
Юношеские Азиатские игры в Манаме стали для Казахстана настоящим триумфом, передает BAQ.KZ cо ссылкой на НОК РК. Наша сборная показала лучший результат в истории, завоевав 93 медали, из них 24 золотые, 29 серебряных и 40 бронзовых, и уверенно вошла в тройку лидеров общего зачета.
Игры собрали более пяти тысяч участников из 45 стран, и в этой атмосфере спортивного драйва и дружбы казахстанцы заявили о себе во всех направлениях — от бокса и дзюдо до новых дисциплин вроде киберспорта и ММА.
Здесь другой уровень, другой масштаб. Мы не просто соревнуемся — мы растем и дружим, — рассказала дзюдоистка Жанерке Ертазаева.
Золотой россыпью отметились боксёры и тяжелоатлеты, а дзюдоисты пополнили копилку четырьмя победами. Первая медаль пришла из велоспорта — в командной гонке с раздельным стартом наши спортсмены первыми пересекли финиш, задав тон всей сборной. Новые имена зазвучали и в плавании: Александр Румынский взял "золото" на 100 метрах на спине с рекордом Игр.
Свои победы Казахстан праздновал и в новых видах — ММА, муай-тай, текболе. Молодые бойцы Санжар Картай и Амелина Бакиева стали чемпионами, а Альбина Жуминова принесла стране первое "золото" в муай-тай.
Это непередаваемые эмоции — знать, что твоя победа звучит для всей страны, — признался бронзовый призер Дарын Мустафин.
По итогам Игр Казахстан уступил только Китаю и Узбекистану, но именно наши юные спортсмены стали открытием соревнований. От Сингапура-2009, где у нас было лишь 14 медалей, до Манамы-2025 — это путь стремительного роста и новых имён, которые уже завтра могут стать звездами взрослого спорта.
