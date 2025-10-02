В рамках Kazakhstan Energy Week – 2025 состоялся круглый стол Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) на тему "Ускорение внедрения ВИЭ в Центральной Азии", передаёт BAQ.KZ.

В ходе сессии обсуждены практические шаги по утроению мощностей ВИЭ и повышению энергоэффективности к 2030 году. В центре внимания — развитие инфраструктуры, региональная интеграция, локализация производства, совершенствование законодательства и привлечение инвестиций.

В своём выступлении Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов отметил, что Казахстан за последние годы последовательно реализует курс на декарбонизацию и развитие возобновляемых источников энергии.

"Если в начале мы имели лишь отдельные пилотные проекты, то на сегодняшний день в стране функционирует 158 объектов ВИЭ совокупной мощностью более 3,2 ГВт. В 2025 году планируется ввод ещё 9 новых объектов мощностью свыше 450 МВт. В среднесрочной перспективе до 2035 года Казахстан намерен привлечь ведущие международные компании для строительства не менее 8,4 ГВт новых мощностей", – подчеркнул министр.

По его словам, эти шаги направлены на выполнение национальных климатических целей: сокращение выбросов парниковых газов на 15% к 2030 году и достижение углеродной нейтральности к 2060 году. Министр отдельно отметил ключевую роль IRENA в продвижении знаний и технологий в сфере ВИЭ.

"Для Казахстана сотрудничество с IRENA имеет стратегическое значение. Оно помогает формировать не только национальную политику, но и укреплять региональное взаимодействие. Уверен, что совместные усилия позволят нашей стране достичь климатических целей и внести достойный вклад в глобальный процесс энергетического перехода", - сказал Ерлан Аккенженов.

По итогам круглого стола стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству в целях ускорения внедрения ВИЭ в Центральной Азии, обмена передовыми практиками и укрепления региональной энергетической безопасности.