В Министерстве транспорта Республики Казахстан прошло оперативное совещание с участием представителей Фонда национального благосостояния "Самрук-Қазына" и АО "НК „Қазақстан темір жолы“", посвящённое вопросам перевозки зерновых грузов в направлении стран Центральной Азии, передаёт BAQ.KZ.

По итогам 11 месяцев 2025 года объём перевозок зерна в государства региона достиг 5,6 млн тонн, что на 32% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Только в ноябре было отправлено свыше 1,2 млн тонн зерновых, из которых около 700 тысяч тонн — в направлении Центральной Азии.

На совещании отмечено, что высокая загрузка данного маршрута привела к перегрузке приёмных терминалов на территории Узбекистана. Это требует оперативной координации между транспортными ведомствами двух стран для стабилизации логистики.

Для выработки точечных решений, учитывающих пропускную способность и перерабатывающие возможности узбекской стороны, стороны договорились провести совместное заседание 8–9 декабря в городах Сарыагаш и Ташкент.