Казахстан увеличил золотой запас на 98 тонн
По итогам геологоразведочных работ в Казахстане впервые поставлены на государственный учет пять новых месторождений: Кок-Жон, Алтын-Шоко, Самомбет, Студенческий и Такыр-Кальджир. Об этом сообщил вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан, передаёт BAQ.KZ.
По его данным, прирост запасов составил порядка 98 тонн золота, 36 тыс. тонн меди, 11 млн тонн марганца и более 1,3 млн тонн фосфоритов.
На сегодняшний день государственным учетом охвачено 103 вида полезных ископаемых и около 10 тыс. месторождений по всей стране. Действует более 2,9 тыс. лицензий и 250 контрактов по ТПИ.
Вице-министр подчеркнул, что учет новых месторождений позволит усилить стратегическую базу страны и повысить инвестиционную привлекательность горнодобывающей отрасли.
