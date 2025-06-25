До 2030 года в Казахстане планируется довести долю возобновляемых источников энергии до 15%, передает BAQ.KZ. Сейчас в стране работают 156 объектов ВИЭ, которые уже обеспечивают более 6% от общего объема выработки электроэнергии. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов.

По словам Есимханова, власти намерены и дальше наращивать темпы "зеленой" генерации, реализуя новые проекты и увеличивая мощность отрасли.

"В прошлом году было запущено восемь проектов, в текущем году реализуем девять новых объектов общей мощностью 455 мегаватт. До 2030 года мы планируем довести долю ВИЭ до 15%", - отметил Есимханов.

Минэнерго подчеркивает, что развитие возобновляемой энергетики - приоритетный вектор для достижения углеродной нейтральности и повышения энергетической безопасности страны.