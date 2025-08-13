По итогам маркетингового года в Казахстане прогнозируется экспорт 13 млн тонн, в зерновом эквиваленте - 44%. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.

"За семь месяцев этого года в зерновом эквиваленте отгружено 8,9 млн тонн зерна и муки (27 процентов к прошлому году). По итогам маркетингового года прогнозируется экспорт 13 млн тонн в зерновом эквиваленте (+44 процентов)", - сказал Жумангарин.

Наибольший рост поставок зафиксирован в Центральную Азию, Иран, Азербайджан, Прибалтику. Также начаты поставки в Марокко, Алжир и Вьетнам.