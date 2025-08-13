Казахстан увеличит экспорт зерна на 44%
Прогнозируется экспорт 13 млн тонн.
Сегодня, 15:44
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:44Сегодня, 15:44
113Фото: pixabay
По итогам маркетингового года в Казахстане прогнозируется экспорт 13 млн тонн, в зерновом эквиваленте - 44%. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.
"За семь месяцев этого года в зерновом эквиваленте отгружено 8,9 млн тонн зерна и муки (27 процентов к прошлому году). По итогам маркетингового года прогнозируется экспорт 13 млн тонн в зерновом эквиваленте (+44 процентов)", - сказал Жумангарин.
Наибольший рост поставок зафиксирован в Центральную Азию, Иран, Азербайджан, Прибалтику. Также начаты поставки в Марокко, Алжир и Вьетнам.
Самое читаемое
- Закроют ли русскоязычные классы в Казахстане?
- Джей Ло показала казахские украшения и ковер казахстанской художницы
- Дожди и недозрелый хлеб: фермеры Костанайской области спешат начать уборку
- Боли в мышцах, озноб, сыпь: есть ли угроза завоза лихорадки чикунгунья в Казахстан
- В каком состоянии стадионы Казахстана после концерта Джей Ло