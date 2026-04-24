Казахстан увеличит транзит до 67 млн тонн к 2030 году

В Сенате Парламента Казахстана прошли парламентские слушания по вопросам развития транзитного потенциала страны, передает BAQ.kz.

В ходе заседания министр транспорта Нурлан Сауранбаев представил результаты работы и планы по развитию транспортно-логистической отрасли.

По его словам, за последние пять лет объем продукции отрасли вырос в три раза, а инфраструктура и логистика продолжают активно развиваться.

К 2030 году Казахстан планирует значительно увеличить транзитные показатели: железнодорожный транзит должен достичь 67 млн тонн, автомобильный - 12 млн тонн, а авиационный - 487 млн самолето-километров.

В железнодорожной отрасли транзит уже вырос на 65% за последние пять лет. За это время введены в эксплуатацию участки Достык – Мойынты и Алматинская обводная железная дорога, закуплено более 500 локомотивов. Также продолжается реализация крупных проектов, включая Дарбаза – Мактаарал и Бахты – Аягоз, а ежегодно ремонтируется около 1500 км железнодорожных путей.

В морской инфраструктуре ведется модернизация портов Актау и Курык. После завершения работ их пропускная способность увеличится с 21 до 30 млн тонн, что усилит потенциал Транскаспийского маршрута.

Авиационный сектор также демонстрирует рост - за пять лет объем транзита увеличился в четыре раза. Сейчас разрабатывается долгосрочный план развития отрасли до 2050 года, включая модернизацию инфраструктуры и обновление авиапарка.

Автомобильные перевозки показывают стабильный рост: с 2020 года объем транзита увеличился втрое. Казахстан уже заключил соглашения с 42 странами, что расширяет возможности международных перевозок.

В рамках цифровизации срок выдачи разрешительных документов сократился с 8 дней до 1 дня, а большинство процессов переведено в электронный формат.

Также в стране сформировано 7 международных автокоридоров. До 2029 года планируется реализовать ряд крупных дорожных проектов, включая направления Актобе – Кызылорда, Бейнеу – Сексеуіл, Центр – Запад и Караганда – Жезказган. К 2026 году протяженность платных дорог увеличится до 6,7 тыс. км.

По итогам обсуждения было отмечено, что транзит становится одним из ключевых стратегических активов Казахстана.