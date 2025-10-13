Министерство финансов Казахстана разработало проект приказа, который определяет порядок обмена данными о валютных операциях между органами государственных доходов и Национальным банком, передает BAQ.KZ.

Согласно документу, обмен информацией будет касаться операций на сумму свыше 50 тысяч долларов США, включая бестоварные сделки, доходы нерезидентов и операции участников Международного финансового центра "Астана" (МФЦА).

Проект направлен на установление единых правил взаимодействия между Нацбанком и органами госдоходов для повышения прозрачности валютных операций.

По данным Минфина, внедрение новых механизмов позволит своевременно выявлять факты незаконного вывода капитала и снизить риски фиктивных сделок. Также инициатива, по информации ведомства, повысит эффективность финансового мониторинга.

Публичное обсуждение проекта продлится до 28 октября 2025 года.