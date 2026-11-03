Казахстан в числе «новичков»: что мировые атомщики сказали о будущей АЭС
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Всемирная ядерная ассоциация включила Казахстан в группу «новичков», стран, которые от планов уже перешли к своей первой атомной станции. Об этом говорится в докладе World Nuclear Outlook Report 2026, который ассоциация обновила 21 октября. По оценке авторов, Казахстан далеко продвинулся в планах по строительству первого реактора у Балхаша.
В докладе отмечают, что Россия и Казахстан уже подписали международное соглашение о строительстве станции и соглашение об экспортном кредите.
Кто такие «новички»
Ассоциация разделила страны, которые развивают атомную энергетику, на пять групп. В группу «новичков» попали те, у кого первый реактор уже строится, проект находится на продвинутой стадии и стройка вот-вот начнется, или первую станцию достроили за последние десять лет.
Кроме Казахстана, в эту группу вошли Узбекистан, Беларусь, Бангладеш, Египет, Польша, Турция и ОАЭ. Дальше всех в ней продвинулись Турция и Бангладеш, их первые энергоблоки должны запустить в ближайшие 12 месяцев.
Авторы оценили «новичков» по четырем критериям. По политической поддержке половина стран группы получила высший балл. По готовности институтов и проработке проектов большинство получили оценку «выше среднего». Слабее всего выглядит достижимость национальных целей по мощностям, у 63% стран группы она оценена как «ниже средней».
Совет на будущее
Главная рекомендация для таких стран в том, чтобы первая станция стала не разовым проектом, а стартом целой программы. Кадры, опыт регулятора, поставщиков и управления проектом нужно сразу готовить с расчетом на следующие энергоблоки. Если решения о новых блоках откладывать до конца стройки, подготовленные специалисты и поставщики могут просто разойтись, предупреждают в ассоциации.
Рекорд и большая цель
В 2025 году атомные станции мира выработали рекордные около 2,7 тыс. ТВт·ч электроэнергии, это примерно 9% мирового производства. Строить начали 11 новых реакторов, девять в Китае и два в России. Три реактора подключили к сети, семь закрыли навсегда.
Цель утроить мировые атомные мощности к 2050 году поддержали 38 стран. По расчетам ассоциации, если все государства выполнят свои планы, мощности вырастут до 1 467 ГВт. Страны, у которых АЭС пока нет, добавят к ним 153 ГВт. Но для этого реакторы придется строить примерно в шесть раз быстрее, чем сейчас.
«Тройное увеличение атомных мощностей к 2050 году остается достижимым, но будет зависеть от решений, принятых задолго до того, как эти мощности понадобятся», – написала генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао-и-Леон.
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