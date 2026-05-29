Казахстан в ЕАЭС: возможности для экспорта или зависимость от импорта?

Для Казахстана Евразийский экономический союз – это не политический формат, а действующий рынок с реальными экономическими механизмами. Однако его эффективность напрямую зависит от того, насколько страна способна использовать предоставляемые возможности. Корреспондент BAQ.KZ поговорил с экспертом, чтобы разобраться в этом вопросе.

По словам заместителя директора Института прикладных этнополитических исследований, кандидата экономических наук, профессора Гали Динмухаммеда, оценивать ЕАЭС исключительно как "выгоду" или исключительно как "риск" неправильно.

По мнению эксперта, для Казахстана это работающий, но пока не полностью реализованный экономический инструмент.

"Главное отличие ЕАЭС от других региональных форматов заключается в том, что здесь существуют не только политический диалог, но и реальные экономические механизмы. В частности, таможенное регулирование, технические регламенты, правила доступа на рынки, мобильность рабочей силы и деятельность Евразийской экономической комиссии", – сказал он.

По словам Гали Динмухаммеда, основная ценность Союза заключается в принципе четырех свобод. Речь идет о свободном движении товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Эксперт отметил, что при полноценной реализации этих принципов бизнес получает доступ к большому рынку, для работников открываются новые возможности, а для капитала расширяются инвестиционные направления.

"Для Казахстана это означает доступ к рынкам России, Беларуси, Кыргызстана и Армении. В общей сложности речь идет о рынке с населением более 180 миллионов человек. Поэтому ЕАЭС важен для Казахстана не как политическая структура, а как практический экономический механизм, который ежедневно работает через торговлю, логистику, сертификацию и процедуры выхода на рынки", – отметил профессор.

Полностью ли Казахстан использует рынок ЕАЭС?

По словам эксперта, главная слабость Союза заключается в том, что Казахстан пока не использует этот рынок в полной мере.

В 2025 году товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС составил 30,9 млрд долларов. Из них экспорт достиг 10,1 млрд долларов, а импорт – 20,8 млрд долларов. Таким образом, торговый дефицит приблизился к 10,7 млрд долларов.

"Вывод прост: ЕАЭС полезен для Казахстана. Но его эффективность зависит от того, как мы используем этот рынок. Сегодня главная задача – рассматривать его не только как источник импорта, но и как возможность для продвижения казахстанской продукции", – сказал Гали Динмухаммед.

По его словам, главный аргумент сторонников ЕАЭС заключается в расширении рынков сбыта.

"Внутренний рынок Казахстана относительно небольшой. Поэтому отечественному бизнесу необходим более широкий рынок сбыта. Особенно это важно для промышленности. Развивать крупные заводы, проекты в машиностроении, производстве строительных материалов, продуктов питания, химической или фармацевтической продукции, опираясь только на внутренний спрос, сложно. Бизнесу нужен понятный и масштабный рынок сбыта. ЕАЭС предоставляет такую возможность", – отметил эксперт.

Какие возможности Союз дает бизнесу?

Гали Динмухаммед назвал несколько ключевых преимуществ ЕАЭС.

Во-первых, благодаря единым или близким техническим требованиям внутри Союза упрощается сертификация продукции. Это снижает издержки бизнеса и сокращает бюрократические процедуры.

Во-вторых, повышается мобильность рабочей силы. Гражданам стран ЕАЭС проще работать на территории государств Союза. Для этого не требуются отдельные разрешения и квоты, а оформление трудовых и социальных вопросов становится проще.

В-третьих, расширяются возможности производственной кооперации. Одна страна может поставлять сырье или комплектующие, другая заниматься сборкой, а третья обеспечивать логистику и рынки сбыта.

"Для Казахстана это особенно важно в машиностроении, агропромышленном комплексе, химической промышленности, металлургии и транспортной сфере", – подчеркнул он.

Также эксперт остановился на вопросах логистики и транзита. По его словам, для Казахстана, не имеющего прямого выхода к морю, согласованная транспортная политика способна сократить транспортные расходы и усилить транзитный потенциал страны.

Изменили ли санкции роль ЕАЭС?

Гали Динмухаммед считает, что санкции против России и Беларуси создали для ЕАЭС серьезные риски, но одновременно повысили практическую значимость объединения.

"Самое главное – не подтвердился наиболее тяжелый риск. За членство в ЕАЭС Казахстан, Кыргызстан и Армения автоматически не попали под страновые или отраслевые санкции. США и Европейский союз не вводили против Казахстана полноценные страновые или секторальные ограничения", – отметил он.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что полностью исключать санкционные риски нельзя. В отношении отдельных компаний, банков и посреднических структур вводились точечные ограничения. Поэтому большое значение приобретают прозрачность торговли, контроль реэкспорта товаров и строгое соблюдение законодательства.

По словам эксперта, после 2022 года страны ЕАЭС в определенной степени сыграли роль экономического "смягчителя". Изменились логистические маршруты, вырос спрос со стороны российского рынка, усилилась роль параллельного импорта.

Этот эффект проявился сразу по нескольким направлениям.

Были перестроены торговые потоки. Общее таможенное пространство позволило быстрее адаптировать маршруты поставок и развивать новые транзитные коридоры. В частности, выросло значение Казахстана, Кавказа, Центральной Азии и Транскаспийского маршрута.

Так же, усилилось движение бизнеса и капитала. Переезд части компаний и специалистов в другие страны дал дополнительный импульс развитию сферы услуг, IT, торговли, логистики и отдельных производственных проектов в Казахстане, Армении и Кыргызстане.

Изменились и финансовые расчеты. Внутри ЕАЭС выросла роль расчетов в национальных валютах. Это позволило снизить зависимость от внешних платежных каналов. Однако одновременно потребовало более взвешенной валютной и денежно-кредитной политики.

"Санкции не ослабили ЕАЭС, а наоборот сделали его более важным инструментом адаптации к новым условиям. Однако для Казахстана это не легкая выгода. Это зона высокой ответственности. Возможности есть, но использовать их необходимо открыто, осторожно и с соблюдением всех правовых требований", – подчеркнул эксперт.

Какие отрасли могут получить наибольшую выгоду?

По словам эксперта, больше всего преимуществ от ЕАЭС получают отрасли, которым необходимы близкие рынки, единые требования и стабильный спрос в соседних странах.

В первую очередь речь идет о машиностроении. В январе-апреле 2026 года рост в этой отрасли составил 23,3%. Увеличение произошло за счет производства транспортных средств, сельскохозяйственной техники, железнодорожного оборудования и электротехнической продукции.

"Для такой продукции рынок ЕАЭС имеет большое значение, поскольку логистика остается близкой, технические требования понятны, а спрос в соседних странах сохраняется", – отметил эксперт.

Второе направление – легкая промышленность. В этой отрасли рост составил 2,3 раза. По мнению эксперта, при сокращении технических и административных барьеров рынок ЕАЭС может стать хорошим каналом сбыта для казахстанской продукции.

Третье направление – мебельное производство. Рост в отрасли достиг 41,7%. Поскольку транспортировка мебели на дальние расстояния обходится дорого, соседние страны ЕАЭС могут стать удобным рынком для казахстанских производителей.

Четвертое направление – фармацевтическая промышленность. Рост в отрасли составил 35,2%. Здесь особенно важны единые требования, взаимное признание документов и стабильность правил.

Пятое направление – химическая промышленность. Рост достиг 18,4%.

Шестое направление – производство продуктов питания. В этой отрасли рост составил 14,4%.

По словам эксперта, устойчивым спросом на соседних рынках могут пользоваться переработанная сельскохозяйственная продукция, растительное масло, мука, мясная и молочная продукция.

"ЕАЭС может стать для Казахстана рынком, который позволит превратить промышленный рост, зафиксированный в январе-апреле 2026 года, в реальный экспортный доход. Но для этого казахстанская продукция должна поступать на рынок Союза без скрытых ограничений, неожиданных технических барьеров и чрезмерных административных препятствий", – подчеркнул он.

Почему сохраняется торговый дефицит?

Гали Динмухаммед отметил, что в торговле Казахстана со странами ЕАЭС сохраняется дефицит. По его словам, это свидетельствует о том, что существующая структура торговли пока работает не в полной мере в интересах Казахстана.

В 2025 году импорт из стран ЕАЭС составил 20,8 млрд долларов, тогда как экспорт достиг лишь 10,1 млрд долларов. Таким образом, импорт почти вдвое превышает экспорт.

"Сегодня ЕАЭС для Казахстана в большей степени работает как рынок поставок товаров. Возможности по продвижению собственных переработанных товаров на этот рынок пока используются не полностью", – отметил эксперт.

Он также призвал обращать внимание не только на общий объем импорта, но и на конкретные товарные группы.

На первый взгляд зависимость от России несколько снизилась. Если в 2024 году доля России в общем импорте Казахстана составляла 30,8%, то в 2025 году она уменьшилась до 29,7%.

Однако по 20 ключевым товарным позициям ситуация выглядит иначе. Объем импорта по этим товарам вырос с 4,76 млрд до 5,68 млрд долларов, а доля России увеличилась с 89,6% до 90,8%.

"Это показывает, что несмотря на общую диверсификацию, по ряду важных товаров Казахстан по-прежнему сильно зависит от одного поставщика. По отдельным видам продукции для энергетики, промышленности и потребительского рынка доля России достигает 80–100%. Это уже вопрос не только торговли, но и устойчивости энергетической системы, промышленности, строительства и внутреннего рынка", – сказал Гали Динмухаммед.

Эксперт подчеркнул, что сама по себе торговля с Россией не является проблемой. География, участие в ЕАЭС, логистика и производственные связи делают Россию естественным и важным партнером для Казахстана. Главная проблема заключается в ограниченном количестве альтернативных поставщиков по отдельным товарным категориям.

После 2022 года внешняя торговля Казахстана постепенно начала балансироваться. Россия по-прежнему остается важным партнером, однако роль Китая заметно растет. В 2025 году на Китай приходилось 23,7% внешнеторгового оборота Казахстана, тогда как доля России снизилась до 19%.

"Это не означает отказ от российского направления. Речь идет о прагматичной диверсификации. Сохраняя сотрудничество с Россией, Казахстан одновременно расширяет торговлю, инвестиции, импорт оборудования и транзитные проекты с Китаем и другими странами", – отметил эксперт.

Может ли ЕАЭС открыть путь на рынки третьих стран?

По мнению Гали Динмухаммеда, ЕАЭС способен стать для Казахстана дополнительным каналом выхода на внешние рынки.

Союз заключает соглашения о свободной торговле и экономическом партнерстве с другими государствами. Это может предоставить Казахстану дополнительные возможности для выхода на рынки Ирана, Вьетнама, Сербии, Монголии, ОАЭ, Индонезии и ряда других стран.

Через эти направления Казахстан может продвигать зерно, муку, растительное масло, мясную продукцию, ферросплавы, металлургическую продукцию, химические товары, удобрения и отдельные виды промышленной продукции.

Однако эксперт предупреждает, что внешние соглашения ЕАЭС сами по себе не гарантируют Казахстану автоматической выгоды.

"Если наши предприятия не будут готовы по цене, качеству, логистике и оформлению документов, этими возможностями воспользуются более конкурентоспособные производители из других стран Союза", – сказал он.

Эксперт отметил, что польза ЕАЭС для Казахстана зависит не от самого факта существования объединения, а от способности страны укреплять свои позиции на этом рынке.