2025 год стал для Казахстана переломным в цифровой повестке. Власти перестали ограничиваться лозунгом "госуслуги в смартфоне" и начали выстраивать новую архитектуру управления искусственным интеллектом и данными. Принят специализированный закон об ИИ, создано профильное министерство, запущен национальный суперкомпьютер, ускорилось развитие портала eGov и проактивных услуг. Корреспондент BAQ.KZ подготовила обзор ключевых цифровых изменений 2025 года и их влияния на граждан, бизнес и место страны в регионе.

Новый контур управления: закон об ИИ и профильное министерство

Главное политическое решение года – принятие первого в Центральной Азии специального закона об искусственном интеллекте и создание профильного министерства.

Закон закрепил базовый принцип: ИИ – это инструмент помощи человеку, а не его замена. Ответственность за применение технологий возложена на разработчиков, владельцев и пользователей в рамках их ролей. Запрещены системы, которые манипулируют людьми, нарушают закон или незаконно собирают персональные данные. Все материалы, созданные с участием ИИ, подлежат маркировке.

В развитие закона запускается Национальная платформа искусственного интеллекта – общая среда для разработки, обучения и тестирования моделей. Это должна быть точка сборки как для госорганов, так и для бизнеса и исследовательских команд.

Параллельно бывшее Министерство цифрового развития преобразовано в Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. У ведомства появился статус с курированием на уровне вице-премьера. За каждым вице-министром закреплены отраслевые блоки, где ИИ должен внедряться как сквозная технология – от экономики и соцзащиты до транспорта и безопасности.

Связь, информационная безопасность, космическая отрасль сохранили отдельные направления, но и там в 2025 году начали запускать проекты с ИИ. Политический сигнал очевиден: искусственный интеллект перестал быть экспериментом отдельных команд и превратился в часть государственной политики.

"Главный мозг страны": суперкомпьютер и центр Alem.ai

2025-й стал годом, когда Казахстан получил собственную тяжёлую цифровую инфраструктуру.

Летом заработал один из самых мощных суперкомпьютеров в регионе. Он размещён в защищённом дата-центре уровня Tier III и способен обрабатывать огромные массивы данных и обучать крупные нейросети. Суперкомпьютер рассчитан на работу как минимум на трёх языках – казахском, русском и английском.

На этой мощности планируют считать прогнозы по ЧС и климату, моделировать сложные объекты, ускорять геномные исследования и разработку лекарств, развивать системы распознавания речи и изображений. По сути, это базовая инфраструктура для национальных AI-проектов в науке, обороне и экономике.

Второй символ года – международный центр искусственного интеллекта Alem.ai на территории ЭКСПО в Астане. Его позиционируют как "фабрику идей и инноваций": здесь должны концентрироваться R&D-лаборатории, стартапы, международные техногиганты и образовательные программы.

Фактическое участие в запуске центра первых лиц Казахстана и зарубежных лидеров показывает, что власти рассчитывают превратить Астану в региональный AI-хаб, а не только в площадку для форумов.

eGov и проактивные сервисы: когда государство само приходит к гражданину

Цифровая трансформация для большинства казахстанцев в 2025 году – это не закон об ИИ, а то, что происходит в смартфоне.

К середине года онлайн стали доступны свыше 92% госуслуг. Через портал eGov.kz и приложение eGov Mobile предоставляется более 1,2 тысячи сервисов – от рождения ребёнка до регистрации бизнеса. Число пользователей растёт: десятки миллионов услуг оказываются в цифровом формате, а аудитория мобильного приложения исчисляется миллионами активных граждан.

Особый блок – сервис "Цифровые документы". В электронном виде доступны 38 основных документов, включая удостоверение личности и водительские права. Они юридически приравнены к бумажным. Внутри страны уже можно путешествовать, не беря с собой пластиковое удостоверение – достаточно смартфона.

Отдельная линия – проактивные услуги и "цифровой социальный кошелёк". Социально значимые выплаты и льготы всё чаще назначаются без заявления. Например, школьники получают бесплатное горячее питание автоматически, а льготные лекарства оформляются по электронным рецептам. Это меняет саму модель взаимодействия: государство начинает работать "на опережение", а не по принципу "приходите с заявлением и справкой".

В 2025 году завершилось внедрение системы e-Notary. Нотариальные действия теперь можно оформить онлайн – это экономит время гражданам, бизнесу и самим нотариусам.

Как ИИ уже встроен в работу государства

Если несколько лет назад ИИ в госсекторе звучал как модный термин, то в 2025 году он превратился в набор конкретных сценариев.

В электронном правительстве технологии машинного обучения используются для распознавания документов и автоматической проверки приложенных файлов, чат-боты консультируют пользователей по типовым вопросам. Это ускоряет обработку заявок и снимает нагрузку с операторов.

В ЦОНах начали тестировать виртуальных ассистентов: посетителям подсказывают, какие документы нужны, к какому окну подойти, как записаться в электронную очередь. По сути, это "цифровые администраторы" в зале ожидания.

В надзорной деятельности ИИ-алгоритмы помогают выстраивать риск-ориентированный подход. На основе данных формируются планы проверок так, чтобы снижать давление на добросовестный бизнес и при этом не терять контроль над проблемными зонами. Количество проверок сокращается, а эффективность контроля – растёт.

Отдельное направление – аналитика данных Smart Data Ukimet. В единое "озеро данных" стекаются обращения граждан, жалобы, сведения из "Цифровой карты семьи" и других систем. На этом массиве ИИ позволяет выявлять скрытые проблемы – от нелегальных свалок и самозахватов земель до провалов в социальной поддержке. Такой подход делает госуправление более проактивным и основанным на фактах.

В сфере безопасности на базе уже знакомой казахстанцам системы видеонаблюдения "Сергек" развиваются новые функции: от анализа дорожной обстановки до распознавания подозрительных ситуаций. Биометрические решения, такие как идентификация по рисунку вен ладони, используются для доступа в школы и административные здания. Это одновременно про безопасность и про удобство.

В финансовом блоке ИИ помогает выявлять налоговые и таможенные схемы, анализировать закупки, повышать объективность кредитных решений в госпрограммах. Параллельно Национальный банк тестирует цифровой тенге, готовя основу для новых финтех-сервисов.

Цифровое государство в цифрах

По оценкам правительства, эффект от цифровизации экономики и госуправления к середине десятилетия может приносить ВВП дополнительно до нескольких триллионов тенге ежегодно.

За годы работы eGov гражданам уже предоставлены сотни миллионов электронных услуг. Только за 2025-й их объём исчисляется десятками миллионов, и каждый год этот показатель растёт. Почти всё экономически активное население имеет профиль на портале, а мобильное приложение стало привычным инструментом, особенно для молодых семей и предпринимателей.

Цифровая грамотность населения приблизилась к верхним плановым значениям. Более 9 из 10 граждан в возрасте 16–74 лет умеют пользоваться интернет-сервисами, смартфонами и компьютерами. Это выше первоначальных целевых ориентиров, которые ставились несколько лет назад.

Цифровизация межведомственного документооборота позволила отказаться от бумажных справок и физической пересылки документов. Ведомства обмениваются данными через единую интеграционную шину, а значительная часть услуг оказывается в режиме реального времени. Это экономия на бумаге, логистике и времени работы сотрудников.

Международные рейтинги фиксируют этот прогресс: Казахстан поднимается в индексах готовности к ИИ и развития электронного правительства, входит в число стран с наиболее развитыми онлайн-сервисами. Для Центральной Азии это пока уникальный результат.

Казахстан и регион: цифровая гонка в Центральной Азии

На фоне соседей Казахстан выглядит уверенным лидером цифровой трансформации. Страна входит в топ-стран мира по уровню развития онлайн-сервисов и демонстрирует лучшие показатели по доле услуг, доступных в интернете.

Узбекистан за последние годы заметно сократил отставание и очень агрессивно внедряет ИИ в работу ведомств – вплоть до официального сокращения тысяч чиновничьих ставок за счёт цифровизации. Власти соседней республики ставят цель к 2030 году практически ликвидировать бюрократию в привычном понимании.

Кыргызстан движется тем же курсом, но в меньшем масштабе: развивает портал "Түндүк", расширяет перечень услуг, внедряет свои цифровые документы и межведомственный обмен.

Таджикистан и Туркменистан пока только формируют свои цифровые программы, внимательно наблюдая за опытом соседей. На международных площадках Казахстан часто выступает донором экспертизы для региона.

В результате в Центральной Азии складывается новая конкуренция – не за громкие лозунги, а за скорость внедрения ИИ и качество цифровых сервисов для граждан.

Кто двигает цифровую повестку

За успехами 2025 года стоит не только политическая воля, но и слаженная работа нескольких ключевых игроков.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития отвечает за стратегию, законы и координацию проектов. Национальный холдинг "Зерде" и входящие в него структуры обеспечивают работу портала eGov, развитие дата-центров и систем интеграции данных.

Госкорпорация "Правительство для граждан" и ЦОНы – это "фронт-офис" цифрового государства. Здесь цифровизация видна человеку: электронная очередь, виртуальные консультанты, перевод услуг на самообслуживание, отказ от бумажных ЭЦП и флешек.

Крупные телеком-операторы закрывают инфраструктуру: строят волоконно-оптические линии, обеспечивают покрытие 4G и развитие мобильного интернета в регионах. Без этого никакие приложения и платформы не были бы массовыми.

Отдельный пласт – стартап-экосистема вокруг Astana Hub. Здесь появляются продукты, которые потом заходят в госорганы и больницы: системы ранней диагностики, образовательные платформы, решения для безопасности и строительства. Расширение налоговых льгот, меры поддержки резидентов и появление в Казахстане офисов международных IT-игроков усиливают статус страны как технологического центра региона.

Свои роли есть и у международных партнёров – от ООН и Всемирного банка до университетов и аналитических центров, которые помогают строить политику в сфере ИИ, разрабатывать образовательные программы и оценивать риски.

Что изменилось для граждан и бизнеса

Для обычного человека цифровизация 2025 года означает три основных изменения.

Во-первых, время. Получение справки, регистрация события или оформление услуги всё чаще занимают минуты, а не дни и недели. Очереди в ЦОНах остаются, но значительная часть граждан предпочитает решать вопросы онлайн.

Во-вторых, предсказуемость и прозрачность. Статус заявок можно отслеживать в приложении, решения фиксируются в системе, а человеческий фактор постепенно отходит на второй план. Это снижает коррупционные риски и повышает доверие к госуслугам.

В-третьих, доступность. Жители дальних сёл, имея смартфон и мобильный интернет, получают тот же набор цифровых сервисов, что и жители крупных городов. Для тех, кто всё ещё не охвачен интернетом или цифровой грамотностью, сохраняются офлайн-ЦОНы и выездные мобильные офисы.

Бизнес выигрывает от сокращения контрольной нагрузки, упрощения разрешительных процедур и перевода взаимодействия с государством в цифру. Меньше визитов в ведомства, больше операций онлайн – от регистрации компании до участия в госзакупках.

Вызовы: безопасность и цифровое неравенство

Быстрый рывок в цифровизации поставил и новые вопросы.

Главный – кибербезопасность. Чем больше данных и сервисов переходит в онлайн, тем выше риск атак и утечек. Отдельные инциденты 2025 года показали, что системы защиты и реагирования нужно постоянно обновлять, а кибербезопасность превращать в такой же приоритет, как строительство дорог или школ.

Второй вызов – цифровое неравенство. Несмотря на высокие показатели проникновения интернета, остаются группы граждан, которым сложно пользоваться цифровыми сервисами: пожилые, люди с ограничениями здоровья, жители отдалённых населённых пунктов. Для них нужны адаптированные интерфейсы, обучение, альтернативные каналы доступа.

Третий аспект – доверие к ИИ. Закон задаёт рамки, но восприятие обществом интеллектуальных систем пока формируется. Государству, экспертам и медиа предстоит объяснять, где ИИ действительно помогает людям, а где может создавать риски или требовать дополнительных гарантий.

Президент поставил задачу в ближайшие три года полностью перейти к цифровому формату госуправления. Фактически это означает, что к 2028 году большинство решений в госсекторе должны приниматься на основе данных и аналитики, а взаимодействие гражданина и государства станет максимально бесшовным и незаметным.

Сделан важный шаг: принят закон, создано профильное министерство, запущены суперкомпьютер и крупные платформы, массово внедрены проактивные услуги. Но это только начало фазы системной интеграции ИИ.

Дальнейший успех будет зависеть от того, насколько будет готова инфраструктура — от дата-центров и сетей до государственных платформ, насколько качественно страна сможет подготовить кадры — от госслужащих до разработчиков и преподавателей, и сумеет ли регулирование развиваться с такой же скоростью, что и технологии.

2025 год показал, что Казахстан готов играть в долгую в цифровой гонке – не только догоняя мировые тренды, но и задавая планку в регионе. Теперь задача – превратить сегодняшние пилоты и флагманские проекты в повседневную норму для всех граждан и бизнеса.