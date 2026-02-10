В связи с ухудшением погодных условий 10 февраля в 18:00 введены временные ограничения движения для всех видов автотранспорта на ряде автодорог республиканского значения, передает BAQ.KZ.

Ограничения действуют в следующих регионах:

Акмолинская область:

трасса "Костанай — Аулиеколь — Сурган", км 232–260 (граница Костанайской области — Сурган);

трасса "Жезказган — Аркалык — Петропавловск", км 537–552 (Бузулук — Сурган);

трасса "Жаксы — Есиль — Бузулук", км 71–82 (Аксай — Бузулук).

Костанайская область:

трасса "Костанай — Аулиеколь — Сурган", км 8–232 (Тобыл — граница Акмолинской области);

трасса "Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак", км 385–501 (Денисовка — Рудный).

Павлодарская область:

"Атамекен — Иртышск — граница РФ", км 0–263;

"Граница КНР — Майкапшагай — Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ", км 191–390 (Мичурино — граница РФ);

"Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты", км 1135–1206 (граница Карагандинской области — Шидерты);

"Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ", км 0–152 (Павлодар — граница РФ).

Актюбинская область:

"Кандыагаш — Эмба — Шалкар — Иргиз", км 3–389 (Кандыагаш — Иргиз).



Участок автодороги "Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км. 0-39 (Северный обход г.Актобе).

Область Абай:

"Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ", км 683–768 (Таскескен — Аягоз).

Карагандинская область:

трасса "Калкаман – Баянауыл – Умуткер – Ботакара", км 231–324 (граница Павлодарской области – Ботакара);

трасса "Кызылорда – Жезказган – Караганда – Шидерти", км 1064–1135 (посёлок Молодёжный – граница Павлодарской области).

По данным дорожных служб, в большинстве регионов движение планируется открыть 11 февраля с 09:00, в области Абай — ориентировочно с 08:00.

Водителей просят воздержаться от поездок и следить за официальной информацией о состоянии дорог.