Казахстан в снежном плену: водителей предупредили о массовом закрытии трасс
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В связи с ухудшением погодных условий 10 февраля в 18:00 введены временные ограничения движения для всех видов автотранспорта на ряде автодорог республиканского значения, передает BAQ.KZ.
Ограничения действуют в следующих регионах:
Акмолинская область:
-
трасса "Костанай — Аулиеколь — Сурган", км 232–260 (граница Костанайской области — Сурган);
-
трасса "Жезказган — Аркалык — Петропавловск", км 537–552 (Бузулук — Сурган);
-
трасса "Жаксы — Есиль — Бузулук", км 71–82 (Аксай — Бузулук).
Костанайская область:
-
трасса "Костанай — Аулиеколь — Сурган", км 8–232 (Тобыл — граница Акмолинской области);
-
трасса "Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак", км 385–501 (Денисовка — Рудный).
Павлодарская область:
-
"Атамекен — Иртышск — граница РФ", км 0–263;
-
"Граница КНР — Майкапшагай — Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ", км 191–390 (Мичурино — граница РФ);
-
"Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты", км 1135–1206 (граница Карагандинской области — Шидерты);
-
"Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ", км 0–152 (Павлодар — граница РФ).
Актюбинская область:
-
"Кандыагаш — Эмба — Шалкар — Иргиз", км 3–389 (Кандыагаш — Иргиз).
Участок автодороги "Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км. 0-39 (Северный обход г.Актобе).
Область Абай:
-
"Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ", км 683–768 (Таскескен — Аягоз).
Карагандинская область:
-
трасса "Калкаман – Баянауыл – Умуткер – Ботакара", км 231–324 (граница Павлодарской области – Ботакара);
-
трасса "Кызылорда – Жезказган – Караганда – Шидерти", км 1064–1135 (посёлок Молодёжный – граница Павлодарской области).
По данным дорожных служб, в большинстве регионов движение планируется открыть 11 февраля с 09:00, в области Абай — ориентировочно с 08:00.
Водителей просят воздержаться от поездок и следить за официальной информацией о состоянии дорог.
Самое читаемое
- Назначены прокуроры Астаны и Шымкента
- С 1 июля электросамокаты в Казахстане признаются транспортом: в Алматы прошли обсуждения
- В Алматы продолжается развитие радиальных магистралей с выходом на БАКАД
- Команда казахстанского спецназа лидирует в соревнованиях UAE SWAT Challenge
- 4 квартиры, дома в Астане и Эмиратах: АФМ завершило расследование в отношении лже-комиссионки