Казахстан в топ-10 ООН: в чем страна обошла США и Нидерланды

Казахстан занял третье место в мире по площади земель, которые сейчас восстанавливают после деградации. Это 8,13 млн гектаров, или 3% территории страны. Больше только у Китая и Монголии. Такие данные приводятся в первом мировом докладе ООН о восстановлении природы. Еще Казахстан вошел в десятку стран по восстановлению водоемов, а степь Алтын-Дала стала в докладе примером того, как в природу возвращаются животные.

Доклад «Возвращение природы» подготовили Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии. Это первая в истории сводная оценка того, как страны мира восстанавливают поврежденные экосистемы.

Мир лечит территорию размером с Казахстан

Всего сейчас в 149 странах восстанавливают около 252 млн гектаров суши и водоемов. В ООН сравнивают эту площадь с территорией Казахстана. Это самая масштабная работа такого рода за всю историю наблюдений.

Больше всего восстанавливают в Азии, 192,2 млн гектаров, или 76% всего мирового объема.

Третье место по суше

Безусловный лидер Китай, 127,4 млн гектаров, это 13,5% его территории. На втором месте Монголия с 12,18 млн гектаров, на третьем Казахстан с 8,13 млн.

По площади восстанавливаемых земель Казахстан опередил Эфиопию, Индонезию, Бразилию, Турцию, ЮАР, Канаду и Филиппины. Бразилия, например, восстанавливает 3,41 млн гектаров, Канада 2,47 млн.

Шестое место по водоемам

С водоемами в мире дела обстоят куда сложнее, чем с сушей. Всего в 62 странах восстанавливают около 11 млн гектаров озер, рек, водно-болотных угодий и торфяников, это лишь около 4,5% того, что нужно сделать к 2030 году.

Больше всех здесь у Индонезии, около 6 млн гектаров торфяников. Польша и Бенин восстанавливают почти по 1 млн гектаров, следом идут Камерун, Ирак и Казахстан. В Казахстане это 330 тысяч гектаров, примерно 0,1% территории страны. По площади восстанавливаемых водоемов Казахстан опередил США, Нидерланды, Кению и Монголию.

Восстановление водоемов в докладе описывают как защиту и оздоровление водно-болотных угодий, восстановление растительности по берегам, воссоединение рек с поймами, улучшение водного режима и качества воды.

Сами авторы подчеркивают, что это не рейтинг успехов стран, а площади, о которых государства отчитались. На цифры влияют и размер страны, и масштаб программ, и то, насколько хорошо в стране налажен учет.

Сайгаки и дикие лошади в Алтын-Даля

Степь Алтын-Дала в Казахстане входит в число 35 проектов ООН, которые признаны флагманами восстановления природы в мире. В докладе ее приводят в одном ряду с самыми яркими историями возвращения животных: горными гориллами в Восточной Африке, ягуарами в Бразилии, снежными барсами в Кыргызстане и гангскими дельфинами в Индии. В Алтын-Даля, отмечают авторы, вернулись сайгаки и дикие лошади.

Всего проекты-флагманы восстанавливают 18 млн гектаров, создали больше 1,1 млн рабочих мест и обучили больше 1,2 млн человек.

Опыт Центральной Азии

Отдельно в докладе упоминают исследование в засушливых районах Центральной Азии и в Руанде. Оно показало, что если выполнять обязательства по трем главным экологическим конвенциям ООН по отдельности, денег на это у большинства развивающихся стран не хватит. Самую большую экономию дает единая национальная система мониторинга восстановления природы, когда одни и те же проверенные данные служат сразу для нескольких отчетов.

Мир пока отстает

Страны пообещали восстановить около 1 млрд гектаров, но выполнено пока около четверти. Чтобы к 2030 году вывести на восстановление 30% поврежденных экосистем, темпы нужно утроить.

Денег тоже не хватает. В 2022 году на восстановление природы в мире потратили около 64 млрд долларов, а к 2030 году нужно 296 млрд в год, больше чем в четыре раза больше. При этом, по оценке авторов, восстановление природы может создать до 32 млн новых рабочих мест.