До конца осени Казахстан продолжит переговоры с Южной Кореей о легализации трудовой деятельности своих граждан. Сейчас из 15 тысяч казахстанцев, работающих в этой стране, 11 тысяч находятся там нелегально. Об этом сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев, передаёт BAQ.KZ.

По словам Ертаева, за рубежом трудятся 126 тысяч граждан Казахстана, из них 102 тысячи — в России, 15 тысяч — в Южной Корее и около 2 тысяч — в Великобритании и странах Евросоюза. Он также отметил, что Казахстан анализирует данные по трудовой миграции, однако не со всеми странами заключены соглашения, регулирующие трудоустройство и защиту прав граждан.

"С Великобританией мы в этом году подписали меморандум. До конца осени продолжим переговоры с Южной Кореей, потому что из 15 тысяч наших граждан там 11 тысяч работают нелегально. Здесь нужно принимать меры", — подчеркнул Ертаев.

По его словам, южнокорейская сторона выдвигает ряд требований, и переговоры направлены на то, чтобы создать условия для легального трудоустройства казахстанцев.

"Мы ведём переговоры, чтобы в соглашении предусмотреть условия, при которых наши граждане смогут выезжать в Корею законно и их трудовые права будут защищены", — добавил вице-министр.

Он также уточнил, что с государствами ЕАЭС — Россией, Кыргызстаном, Беларусью и Арменией — отдельные соглашения не требуются, поскольку все правовые вопросы урегулированы в рамках договора о Евразийском экономическом союзе.