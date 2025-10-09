Казахстан ведёт переговоры с Южной Кореей о легализации 11 тысяч трудовых мигрантов
За рубежом трудятся 126 тысяч граждан Казахстана.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
До конца осени Казахстан продолжит переговоры с Южной Кореей о легализации трудовой деятельности своих граждан. Сейчас из 15 тысяч казахстанцев, работающих в этой стране, 11 тысяч находятся там нелегально. Об этом сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев, передаёт BAQ.KZ.
По словам Ертаева, за рубежом трудятся 126 тысяч граждан Казахстана, из них 102 тысячи — в России, 15 тысяч — в Южной Корее и около 2 тысяч — в Великобритании и странах Евросоюза. Он также отметил, что Казахстан анализирует данные по трудовой миграции, однако не со всеми странами заключены соглашения, регулирующие трудоустройство и защиту прав граждан.
"С Великобританией мы в этом году подписали меморандум. До конца осени продолжим переговоры с Южной Кореей, потому что из 15 тысяч наших граждан там 11 тысяч работают нелегально. Здесь нужно принимать меры", — подчеркнул Ертаев.
По его словам, южнокорейская сторона выдвигает ряд требований, и переговоры направлены на то, чтобы создать условия для легального трудоустройства казахстанцев.
"Мы ведём переговоры, чтобы в соглашении предусмотреть условия, при которых наши граждане смогут выезжать в Корею законно и их трудовые права будут защищены", — добавил вице-министр.
Он также уточнил, что с государствами ЕАЭС — Россией, Кыргызстаном, Беларусью и Арменией — отдельные соглашения не требуются, поскольку все правовые вопросы урегулированы в рамках договора о Евразийском экономическом союзе.
Самое читаемое
- IMD: Казахстан улучшил позиции в мировом рейтинге конкурентоспособности
- Казахстанские вузы укрепили лидерство в мировом рейтинге Times Higher Education
- Токаев поручил министру финансов усилить контроль за госсредствами
- С 20 октября в Казахстане изменятся правила ввоза автомобилей: что нужно знать
- Почему продукты в Казахстане дешевле, чем в соседних странах