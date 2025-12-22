Авторитетное международное издание Bloomberg включило Казахстан в список 25 лучших туристских направлений мира, которые рекомендуется посетить в 2026 году. В рейтинг вошёл город Алматы, что, как отмечает издание, отражает укрепление позиций страны на мировой туристской карте.

Bloomberg подчёркивает устойчивый рост туристской привлекательности Алматы и его круглогодичный потенциал. В числе ключевых факторов названы динамичная городская культура, богатое историческое наследие, гастрономия и близость к природным ландшафтам.

"Творческая энергия бурлит в степях Центральной Азии. Популярность крупнейшего города страны растет: за первые девять месяцев 2025 года его посетили рекордные 2,5 миллиона человек. Некоторые приезжали полюбоваться такими реликвиями, как собор Зенкова с золотыми куполами и лабиринт прилавков Зеленого базара, где продаются специи, мед и колбаски из конины. Другие устремились к альпийским озерам и горнолыжным склонам в горах Заилийского Алатау, которые возвышаются сразу за бетонной застройкой города", — отмечает издание.

Отдельно Bloomberg обращает внимание на сезонное разнообразие отдыха в Алматы. В зимний период туристам рекомендуется посещать горные склоны курорта Шымбулак.

“Включение Казахстана в список 25 лучших туристских направлений мира по версии Bloomberg является значимым международным признанием и является результатом работы по продвижению Visit Almaty. Это подтверждает рост конкурентоспособности страны на глобальном туристском рынке и повышение интереса международной аудитории к Казахстану. В последние годы наша страна все чаще попадает в рейтинги ведущих мировых СМИ”, - отметил и.о. председателя Правления АО "НК "Kazakh Tourism" Даниел Сержанулы.

Ежегодный рейтинг Bloomberg формируется на основе мониторинга туристских трендов и аналитики отраслевых новостей совместно с экспертами в сфере туризма, что делает включение Казахстана показателем растущего внимания к стране со стороны международного туристского сообщества.