Министерство сельского хозяйства планирует расширить программу льготного кредитования молочно-товарных ферм на сферу мясного животноводства, передает BAQ.KZ.

Как сообщил глава ведомства на заседании правительства, потенциальными участниками программы могут стать проекты по внедрению австралийского опыта в мясном скотоводстве, которые обеспечат экспорт до 50 тысяч тонн мяса с годовой выручкой порядка 500 млрд тенге.

"Для реализации 14 проектов предусмотрено 29,3 млрд тенге", - сказал министр.

Льготное кредитование молочно-товарных ферм осуществляется под 2,5% годовых. В рамках программы запланировано строительство 116 молочно-товарных ферм 69 из них уже введены в действие, еще 47 – на стадии реализации.