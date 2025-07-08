Казахстан вложит 29 млрд тенге в мясное животноводство для роста экспорта
Об этом сообщили в МСХ.
Сегодня, 10:31
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Сегодня, 10:31Сегодня, 10:31
218Фото: pixabay
Министерство сельского хозяйства планирует расширить программу льготного кредитования молочно-товарных ферм на сферу мясного животноводства, передает BAQ.KZ.
Как сообщил глава ведомства на заседании правительства, потенциальными участниками программы могут стать проекты по внедрению австралийского опыта в мясном скотоводстве, которые обеспечат экспорт до 50 тысяч тонн мяса с годовой выручкой порядка 500 млрд тенге.
"Для реализации 14 проектов предусмотрено 29,3 млрд тенге", - сказал министр.
Льготное кредитование молочно-товарных ферм осуществляется под 2,5% годовых. В рамках программы запланировано строительство 116 молочно-товарных ферм 69 из них уже введены в действие, еще 47 – на стадии реализации.
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