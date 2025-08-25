Казахстан вложит более 6 трлн тенге в модернизацию энергетики
До 2029 года казахстанская энергетика получит гигантские инвестиции.
В рамках национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" в Казахстане планируется реализовать 29 проектов в сфере энергогенерации общей мощностью 7,3 ГВт. Объём инвестиций в модернизацию и строительство новых энергообъектов составит около 6,3 трлн тенге, сообщил директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РК Асылжан Мусин, передает BAQ.KZ.
Проекты включают 14 модернизаций действующих электростанций и 15 новых объектов. Среди ключевых инициатив — перевод на газ Алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, парогазовая установка мощностью 1 ГВт в Туркестанской области, а также строительство парогазовой установки мощностью 160 МВт на площадке ТОО "МАЭК".
"До 2029 года планируется завершить 29 проектов, что позволит снизить средний износ электростанций на 17%. В текущем году запланирован ввод 36 МВт за счёт модернизации действующих станций. На сегодняшний день уже введены 24 МВт, а в 2026 году планируется ввести 2 517,6 МВт новых мощностей", — уточнил Асылжан Мусин на пресс-конференции в СЦК.
Реализация этих проектов направлена на повышение надёжности электросетей, увеличение генерации и снижение зависимости от устаревших энергообъектов.
