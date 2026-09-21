Дубай зовет: Казахстан вошел в топ-10 туристических рынков Ближнего Востока

Казахстан оказался среди заметных внешних рынков для туристической отрасли Ближнего Востока. В 2025 году путешественники из нашей страны обеспечили около 5 млн туристических ночевок в регионе, следует из нового ATM Travel Trends Report 2026.

В исследовании Казахстан включили в одну группу с крупнейшими рынками, откуда туристы приезжают на Ближний Восток на отдых. В списке Германия, Великобритания, Ливия, США, Индия, Италия, Франция, Польша, Нидерланды и Казахстан.

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При этом Казахстан замыкает эту десятку по объему. Авторы ожидают, что к 2030 году показатель для нашей страны продолжит расти примерно на 20%.

Германия и Великобритания пока далеко впереди

Главным внешним рынком для отдыха на Ближнем Востоке остается Германия. В 2025 году немецкие туристы обеспечили около 41 млн ночевок, или 13% от всего потока из стран за пределами региона.

На втором месте Великобритания с долей около 9%. США обеспечивают около 4% таких ночевок, Индия около 3%.

Италия, Франция, Польша и Нидерланды по объемам сопоставимы с Индией. Казахстан находится ниже них, но попал в число рынков, которые Tourism Economics отдельно вынес в сравнительный график.

Кто будет расти быстрее

Самую заметную динамику в ближайшие пять лет эксперты ждут совсем от других стран.

Туристические ночевки гостей из Китая на Ближнем Востоке могут вырасти на 160% к 2030 году. Для Таиланда прогноз составляет около 129%, Индонезии 105%, Индии 74%.

Среди крупных европейских рынков особенно быстро должна расти Франция. Прогноз составляет около 77%.

В целом число туристических поездок на Ближний Восток из стран за пределами региона, по оценке Tourism Economics, вырастет на 43% между 2025 и 2030 годами. Для поездок внутри самого региона прогноз составляет около 30%.

Главными драйверами роста авторы называют расширение авиасообщения, развитие туристической инфраструктуры и интерес путешественников к новым направлениям.

Отчет ATM Travel Trends Report 2026 посвящен тенденциям туризма на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Южной Азии. Исследование подготовлено Arabian Travel Market совместно с Tourism Economics, подразделением Oxford Economics.