Казахстан вошел в топ-25 мира на Международной олимпиаде по математике

Сборная Казахстана вошла в число 25 сильнейших команд мира по итогам 67-й Международной математической олимпиады (IMO) — старейшего и наиболее престижного международного интеллектуального соревнования среди школьников. В неофициальном командном медальном зачете среди 117 стран Казахстан занял 22-е место. Все шесть участников национальной сборной стали призерами, завоевав три серебряные и три бронзовые медали.

Успешное выступление на IMO стало частью одного из самых результативных месяцев для казахстанских школьников. В июле национальные сборные завоевали 24 медали на крупнейших международных олимпиадах по математике, физике, химии, биологии и экономике. Во всех пяти соревнованиях каждый представитель Казахстана вернулся с наградой. Наиболее яркого результата команда добилась на Международной физической олимпиаде (IPhO), где впервые в истории все пять казахстанских участников завоевали золотые медали, а сборная разделила первое место в неофициальном командном зачете.

На Международной олимпиаде по химии (IChO) казахстанцы завоевали одну золотую и три серебряные медали, что позволило стране занять 10-е место в командном зачете. На Международной биологической олимпиаде (IBO) сборная получила три серебряные и одну бронзовую медали, повторив лучший результат Казахстана за всю историю участия. Команда заняла 18-е место. Еще один успешный результат был показан на Международной олимпиаде по экономике (IEO), где казахстанские школьники завоевали одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медали.

По итогам соревнований сборная также вошла в топ-10, заняв десятое место. В Министерстве просвещения отметили, что международный олимпиадный сезон продолжается. В августе казахстанские школьники выступят на олимпиадах по информатике, географии и лингвистике, после чего завершится участие страны во всех семи крупнейших международных предметных олимпиадах 2026 года.