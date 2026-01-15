Цифровая туристская платформа Agoda включила Казахстан в топ-4 лучших зимних направлений Азии на 2026 год, передает BAQ.KZ.

А именно город Алматы вошел в подборку лучших зимних курортных направлений Азии на 2026 год. Наряду с Казахстаном Agoda рекомендует посетить курорты Нисеко (Япония), Гульмарг (Индия) и Пхенчхан (Южная Корея).

– Алматы выделяется как динамичное туристское направление и привлекает путешественников сочетанием современных городских возможностей, живописных ландшафтов и богатой культурной жизни. По мнению экспертов Agoda, зимние курорты Азии предлагают туриcтам уникальное сочетание природной красоты, инфраструктуры и культурного разнообразия, – сообщили в нацкомпании Kazkah Tourism.





Отметим, цифровая туристская платформа Agoda является частью корпорации Booking Holdings. Сервис популярен в Юго-Восточной Азии и предоставляет доступ к более 6 миллионов отелей и туроператоров, свыше 130 000 авиамаршрутов и более 300 000 мероприятий.