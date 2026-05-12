Казахстан вошел в топ-80 стран по уровню положения женщин
Страна сохранила позиции в рейтинге, оценивающем положение женщин по трём ключевым направлениям.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстан занял 72-е место из 181 страны в глобальном индексе «Женщины, мир и безопасность» (WPS) за 2025–2026 годы, сообщает BAQ.kz со ссылкой на giwps.georgetown.edu.
Индекс Women, Peace and Security оценивает положение женщин по трём направлениям - инклюзия, правовая защита и безопасность.
Казахстан получил итоговый балл 0,722 и вошёл в группу стран с уровнем выше среднего. По сравнению с предыдущим отчетом, позиции страны остались стабильными без значительных изменений.
Ключевые показатели
В стране сохраняется высокий уровень занятости женщин - более 75%, а доступ к финансовым услугам превышает 80%. Также отмечается высокий уровень владения мобильной связью.
При этом доля женщин в парламенте составляет 18,9%, а показатели доступа к правосудию и безопасности остаются на среднем уровне.
Безопасность
Согласно данным индекса, 6% женщин сталкивались с насилием со стороны партнера за последний год, а 60% чувствуют себя в безопасности при передвижении ночью.
Также в отчете отмечается отсутствие влияния вооруженных конфликтов на территорию страны.
Индекс разрабатывается Джорджтаунским институтом женщин, мира и безопасности совместно с Институтом исследования проблем мира в Осло и учитывает 13 показателей.
Что это за рейтинг
Индекс Women, Peace and Security - это международное исследование, которое оценивает положение женщин в разных странах мира. Он формируется на основе 13 показателей, объединённых в три ключевых направления: инклюзия, правовая защита и безопасность.
Рейтинг разрабатывается Джорджтаунским институтом женщин, мира и безопасности совместно с Институтом исследования проблем мира в Осло.
Как рассчитывается индекс
Итоговый балл формируется на основе нормализованных данных и рассчитывается с использованием геометрического среднего.
Такой подход позволяет учитывать баланс между всеми тремя направлениями и исключает ситуацию, когда высокий результат в одной сфере перекрывает слабые показатели в другой.
Самое читаемое
- В Мангистау исследуют город с двухтысячелетней историей
- Модернизацию погранперехода на границе Актюбинской области и России завершат в конце года
- Казахстанец погиб в ДТП в Анталье: его сбило такси
- Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Риме
- Полиция Алматы прокомментировала историю с отказом в ВНЖ иностранке