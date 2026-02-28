Казахстан впервые вошёл в топ-10 крупнейших импортеров китайских автомобилей, заняв 10-е место в мировом рейтинге по объему поставок из КНР. Это отражает быстрорастущий спрос на китайские бренды и усиливающуюся конкуренцию на рынке легковых автомобилей. Что это означает для потребителей, производителей и автопрома страны – читайте в материале BAQ.KZ.

По официальным данным, за прошлый год в Казахстан было импортировано 211 545 автомобилей китайского производства. Для сравнения, ещё три-четыре года назад китайские марки занимали значительно меньшую долю рынка, а лидерами продаж стабильно оставались японские и корейские производители. Сегодня ситуация изменилась: китайские бренды закрепились в массовом сегменте и активно расширяют присутствие.

Речь идет прежде всего о таких марках, как Changan, Chery, Haval, Geely, Jetour, Zeekr и других. Часть автомобилей поставляется в виде готовой продукции, часть – как машинокомплекты для последующей сборки на казахстанских предприятиях. Таким образом, китайское присутствие проявляется не только в импорте, но и в локализации производства.

Генеральный директор автомобильной группы Orbis Auto Динара Искакова отмечает, что наиболее стремительный этап роста уже позади, однако интерес к китайским автомобилям сохраняется. По ее словам, если в 2022-2023 годах доля китайских брендов увеличивалась особенно быстро, то сейчас рынок выходит на более устойчивую траекторию.

«По сравнению с 2024 годом 2025 год показал рост китайских автомобилей, но он уже не такой значительный, как в активной фазе. Если смотреть динамику с 2022 года, доля увеличивалась семимильными шагами, и эта зона быстрого роста осталась позади. В 2026 году мы ожидаем прирост порядка 3-5%, а в ближайшей перспективе доля может приблизиться к 50%, но говорить о 70% рынка в горизонте пяти лет преждевременно», – заявила она.

По её данным, только официальный рынок в 2025 году реализовал около 85 тысяч китайских автомобилей. Это как импортированные машины, так и те, что собираются в Казахстане из комплектующих.

В свою очередь автоэксперт Алексей Алексеев подчеркивает, что масштаб изменений оказался более серьезным, чем прогнозировалось несколько лет назад. По его словам, китайские производители сумели не просто выйти на рынок, а закрепиться в числе лидеров продаж.

«За три года китайские бренды заняли 40–45% рынка новых автомобилей. В первой десятке по продажам шесть марок — китайские, и это серьезный показатель для такого короткого периода. Если бы три года назад меня спросили, я бы предположил долю около 20%, но фактически они приблизились к половине рынка», — отметил эксперт.

По итогам 2025 года в Казахстане продано 234 952 новых автомобиля. В топ-10 присутствуют шесть китайских брендов, а также корейские Hyundai и Kia, Chevrolet и японская Toyota. При этом доля японских марок в массовом сегменте постепенно сокращается, тогда как китайские производители активно конкурируют по цене и комплектациям.

Эксперты отмечают, что китайские автомобили чаще всего выбирают в сегменте кроссоверов и седанов среднего класса. Покупателей привлекает сочетание стоимости, расширенного набора опций и современного дизайна. Дополнительным фактором становится развитие сервисной инфраструктуры и гарантийных программ.

По словам автоэксперта, усиление китайских марок меняет не только структуру продаж, но и общую ценовую политику на рынке.

«Появление китайских брендов заставило остальных пересматривать цены и комплектации. Конкуренция стала жестче, и теперь потребитель получает больше оснащения за те же деньги. Кроме того, обновление автопарка за счет новых автомобилей повышает уровень безопасности на дорогах и постепенно снижает долю устаревших машин», — подчеркнул он.

При этом эксперты сходятся во мнении, что полного вытеснения традиционных брендов в ближайшие годы ожидать не стоит. У премиального сегмента и известных мировых марок остается своя аудитория. Однако в массовом сегменте перераспределение долей уже произошло, и китайские производители закрепились в числе ключевых игроков.

Таким образом, попадание Казахстана в топ-10 крупнейших импортёров китайских автомобилей отражает не только рост поставок, но и глубокую трансформацию рынка. За короткий период изменилась структура спроса, усилилась конкуренция и расширился выбор для покупателей, что в целом формирует новую конфигурацию автомобильного сектора страны.