Казахстан вошёл в топ лидеров промышленного роста ЕАЭС

Казахстан стал одной из стран-лидеров Евразийского экономического союза по темпам роста промышленного производства. По итогам января–декабря 2025 года промышленность республики выросла на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Такие данные опубликовала Евразийская экономическая комиссия в свежем статистическом обзоре, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Согласно информации ЕЭК, общий объем промышленного производства в странах ЕАЭС за 2025 год составил 101,6% к уровню предыдущего года. При этом Казахстан продемонстрировал один из самых высоких показателей роста среди всех государств союза, уступив только Кыргызстану, где промышленность выросла на 10,6%.

Армения по итогам года показала рост промышленного производства на 4,7%, Россия – на 1,3%. Единственной страной ЕАЭС, где зафиксировано снижение, стала Беларусь – минус 1,8%.

В комиссии также привели данные за декабрь 2025 года. В Казахстане промышленное производство в последний месяц года выросло на 8,1% по сравнению с декабрем 2024 года. При этом по отношению к ноябрю 2025 года рост составил 10,4%.

В целом по ЕАЭС промышленное производство в декабре увеличилось на 3,9% в годовом выражении. Наиболее высокий показатель в декабре продемонстрировала Армения – рост сразу на 38,6% к декабрю предыдущего года. В Кыргызстане показатель составил 10,4%, в Казахстане – 8,1%, в России – 3,7%. В Беларуси, напротив, отмечено снижение на 2,9%.

Кроме того, в отчете отмечается, что в 2024 году промышленное производство ЕАЭС в целом выросло на 5% по сравнению с 2023 годом. Казахстан тогда также демонстрировал положительную динамику – рост составил 2,8%.

В опубликованной статистике ЕЭК подчеркивается, что информация носит предварительный характер и впоследствии может быть уточнена. Также в комиссии сообщили, что данные по ЕАЭС были пересчитаны в связи с уточнением Россией статистики промышленного производства за 2024–2025 годы.