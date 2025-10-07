Ожидаемая продолжительность жизни в Казахстане выросла до 75,4 года, смертность за первое полугодие текущего года снизилась на 3%, а показатели материнской и младенческой смертности продолжают снижаться, передает BAQ.kz.

Об этом на заседании Правительства рассказала министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

"Проведённая системная работа подтверждает значительное улучшение демографических и медицинских показателей за последние семь лет. С момента внедрения ОСМС Казахстан лидирует среди стран Центральной Азии по ожидаемой продолжительности жизни, а в этом году показатель достигнет 75,8 лет", — отметила министр.

Она добавила, что системные реформы и усиление финансового обеспечения, включая внедрение обязательного социального медицинского страхования, напрямую способствуют снижению материнской смертности с 14,8 до 10,1 на 100 тысяч родившихся живыми и младенческой смертности с 7,93 до 6,8 на тысячу родившихся.