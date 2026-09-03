Казахстан впервые отмечает День казахского тазы

В Казахстане впервые отмечают День казахского тазы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Айбек Смадияр. Тазы - национальная порода собак, которая является неотъемлемой частью культурного наследия нашего народа и его традиционного уклада, а также входит в число семи сокровищ («Жеті қазына»), олицетворяя верность, ловкость и силу.

По словам Смадияра, на протяжении веков тазы были верными спутниками человека в Великой степи и сегодня продолжают связывать казахстанцев с историей и традициями предков. Особое внимание сохранению и развитию национальных пород уделяет президент Касым-Жомарт Токаев.

По его поручению за последние годы в этой сфере проделана большая системная работа. Принят закон по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород. Казахстан стал полноправным членом Международной кинологической федерации. В 2024 году тазы получил предварительное признание на международном уровне, а Казахстан был официально закреплен страной происхождения этой породы, — отметил пресс-секретарь президента.

Сегодня казахстанские тазы участвуют в крупнейших международных выставках, расширяется племенная база. Также завершается строительство Национального центра казахских пород собак. По словам Айбека Смадияра, учреждение Дня казахского тазы должно способствовать популяризации национальных пород собак.