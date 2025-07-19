Казахстан впервые принял участие в транснациональной операции с применением робот-ассистированной технологии в режиме телемоста, передает BAQ.KZ.

Как пояснили в Министерстве здравоохранения, хирургические вмешательства проведены в формате трёхстороннего международного сотрудничества с участием ведущих специалистов в области онкологии из Франции, Китая и Казахстана.

Операция прошла в рамках ежегодного международного конгресса SRS2025 Annual Meeting, который проводится с 14 по 20 июля 2025 года в г. Страсбург (Франция) и посвящена передовым подходам в сфере роботизированной хирургии.

Отметим, что Казахстан был представлен командой Казахского института онкологии (АО "КазНИИОР"), выступив одной из ключевых площадок проведения мастер-класса по роботохирургии.

"В режиме телемоста были выполнены две высокотехнологичные операции: робот-ассистированная радикальная простатэктомия и робот-ассистированная органосохраняющая операция по удалению опухоли почки с сохранением органа и его функции", - добавили в ведомстве.

Начальный этап выполнил профессор Випул Пател (США), находившийся во Франции. Следующий этап провёл профессор Сюэсун Ли (КНР). Завершающий этап завершил д-р Х.Т. Умурзаков, руководитель Центра урологической онкологии КазНИИОиР.

Операции прошли с применением хирургической системы нового поколения, обеспечившей прецизионную точность, минимальную инвазивность и быструю реабилитацию пациента.

За ходом операций в режиме реального времени наблюдали специалисты всех онкологических учреждений Казахстана.