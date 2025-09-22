20 сентября 2025 года в сельском округе Курты Илийского района Алматинской области состоялось масштабное культурное мероприятие "Самый большой караван верблюдов в мире — 2025", которое установило мировой рекорд, передает BAQ.KZ.

В караване приняли участие 1000 верблюдов, пройдя по маршруту длиной 1 километр. Предыдущий рекорд составлял 365 животных и был зафиксирован в Китае в 2022 году.

Мероприятие было организовано при поддержке акимата Алматинской области и фермерского хозяйства "Даулет-Бекет" с целью популяризации кочевой культуры, возрождения национального духа, развития туризма и предпринимательства.

Заместитель акима Алматинской области Бақытұлы Бақытнұр подчеркнул значимость события: "Сегодняшний караван из тысячи верблюдов продемонстрировал миру яркое наследие кочевого образа жизни и открыл новые возможности для туризма и экономики региона".

Для гостей мероприятия были установлены пять юрт в национальном стиле, организован фуд-корт с традиционными блюдами, включая шубат, а также концертная программа с участием известных артистов. Безопасность обеспечивали полиция, пожарные, медицинские службы и ветеринарный контроль, а приближение зрителей к каравану было ограничено.

Фермерское хозяйство "Даулет-Бекет" является лидером по верблюдоводству и производству шубата, экспортируя продукцию в Китай и Россию. Руководитель предприятия Сыдык Даулетов отметил: "Это событие — большой шаг для Казахстана не только к установлению рекорда, но и к продвижению нашего бренда и культуры".

Представитель Книги рекордов Гиннесса Ричард Стэннинг, специально приехавший из Англии, подтвердил исторический масштаб каравана: "Это достижение Казахстана следует считать национальным и мировым достоянием". После получения официального заключения страна будет внесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Мероприятие откроет новые возможности для внутреннего и внешнего туризма в Алматинской области и станет важным культурным брендом страны.