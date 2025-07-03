По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в стране продолжается реализация комплексных мер, направленных на укрепление законности и правопорядка, что является основой для построения Справедливого государства, передает BAQ.KZ. Как отметил Глава государства, "Справедливость, закон и порядок - главные ориентиры нашего дальнейшего развития". В связи с этим Генеральная прокуратура и правоохранительные органы внедряют системные меры по повышению эффективности розыска преступников и обеспечению неотвратимости наказания.

Одной из важнейших инициатив стало усовершенствование нормативно-правовой базы, что значительно повысило оперативность работы правоохранительных органов в розыске скрывшихся от правосудия. В частности, была внедрена система автоматического оповещения государственных органов о розыске лиц, которые обращаются за получением государственных и иных услуг. Это позволяет своевременно реагировать на попытки уклонения от ответственности.

Особое внимание уделяется использованию современных технологий. В местах массового скопления людей установлено более 3 тысяч камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Это новшество уже принесло результаты: только в 2024 году благодаря камерам было задержано 72 преступника, среди которых и тот, кто находился в розыске более 15 лет за тяжкое преступление, задержанный в Алматы.

Казахстан также активно сотрудничает с международными правоохранительными органами. В 2024 году из зарубежных юрисдикций было возвращено 28 человек, которых обвиняют в совершении особо тяжких преступлений, таких как убийства, создание финансовых пирамид, участие в организованных преступных группах, мошенничество и наркоторговля.

С начала 2024 года задержаны 706 разыскиваемых лиц, в том числе 14 за убийства, 13 за сбыт наркотиков, 34 за грабежи, 141 за мошенничество и 269 за кражи. В результате принятых мер количество лиц, находящихся в розыске, сократилось на 4,6% - с 2226 до 2123, а эффективность их задержания увеличилась до 63,7%.

Эти успехи свидетельствуют о том, что меры, принимаемые правоохранительными органами Казахстана, дают реальные результаты в обеспечении неотвратимости наказания и укреплении правопорядка. Работа в этом направлении продолжится, с акцентом на системный подход и постоянное улучшение методов борьбы с преступностью.