Комитет государственных доходов РК сообщил о расширении налогового охвата цифрового сектора, передаёт BAQ.KZ.

С мая 2025 года в рамках совершенствования взаимодействия с глобальными IT-компаниями условную регистрацию в Казахстане прошла компания OpenAI, L.L.C. — разработчик популярной интеллектуальной системы ChatGPT.

ChatGPT — это чат-бот с искусственным интеллектом, способный понимать запросы, генерировать осмысленные ответы, помогать с переводами, кодом, письмами, учебными заданиями и творческими задачами. Он активно используется как виртуальный помощник, консультант и инструмент для работы.

Теперь за оказание платных цифровых услуг физическим лицам на территории Казахстана OpenAI будет уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с налоговым законодательством страны.

Так называемый "налог на Google" применяется в Казахстане с 2022 года и направлен на обеспечение справедливого налогообложения транснациональных цифровых компаний.

В Комитете государственных доходов отметили, что работа по повышению прозрачности и налоговой дисциплины в цифровой экономике будет продолжена.