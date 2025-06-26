Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности объявило о первом получателе Digital Nomad Visa. Им стал Абдельмаджид Белмекки — IT-специалист из Алжира, выбравший Казахстан для удалённой работы среди таких стран, как Узбекистан, Сингапур и Малайзия, передает BAQ.KZ.

Своё решение он объяснил доступной стоимостью участия в программе ($300) и отсутствием требований к минимальному доходу. Абдельмаджид высоко оценил весь процесс получения визы, поставив программе оценку 10 из 10, и выразил уверенность в большом потенциале инициативы для привлечения глобальных специалистов и развития стартап-экосистемы.

"Хочу поблагодарить правительство и министерство цифровизаций Казахстана за предоставленную возможность. Я восхищён программой Digital Nomad Visa. Как опытный IT-специалист с многолетним стажем, я стремлюсь внести вклад в цифровое развитие Казахстана и стать частью его инновационной экосистемы", — отметил Абдельмаджид Белмекки.

Он также предложил расширить информирование на официальном сайте программы, дополнив его подробной информацией о налогах, законодательстве, регистрации бизнеса и льготах для цифровых кочевников.

Программы Digital Nomad Visa и Digital Nomad Residency были запущены по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева в 2024 году. Инициатива направлена на привлечение ведущих иностранных специалистов, особенно в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий.

Digital Nomad Visa предназначена для IT-специалистов из стран, где требуется виза для въезда в Казахстан, и предлагает упрощённую процедуру получения.

Digital Nomad Residency стартовала в январе 2025 года и ориентирована на граждан стран с безвизовым режимом, предоставляя возможность получения вида на жительство по ускоренной процедуре.

Оценка профессиональных навыков кандидатов и соответствия IT-специальностям проводится специалистами Astana Hub — ведущего технопарка страны.

На текущий момент в рамках программы подано более 152 заявок из 21 страны, включая США, Канаду, Турцию, Алжир и государства СНГ. Наибольший интерес проявляют специалисты в области разработки программного обеспечения, автоматизации и кибербезопасности.