Казахстан выходит в лидеры ИИ в ЦА и тюркском мире - эксперт
Казахстан демонстрирует серьезные успехи.
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Известный мировой предприниматель и эксперт в области искусственного интеллекта Ли Кай-Фу выразил высокую оценку потенциала Казахстана в развитии цифровых технологий и ИИ, передает BAQ.KZ. По его мнению, страна демонстрирует серьезные успехи в нескольких ключевых направлениях, которые способны вывести её на лидирующие позиции в регионе.
Эксперт выделил четыре основных вектора развития: активный переход к интеллектуальным агентам, развитие собственных вычислительных мощностей на базе графических процессоров (GPU), создание и внедрение открытой модели искусственного интеллекта AlemLLM, а также укрепление лидерства Казахстана в Центральной Азии и среди тюркских стран в сфере ИИ.
"Это сделает Казахстан лидером в регионе Центральной Азии и в тюркском ИИ, и действительно может помочь соседям построить будущее потенциальной тюркской модели, продвигающей экономику всего региона", - подчеркнул эксперт.
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