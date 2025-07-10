Известный мировой предприниматель и эксперт в области искусственного интеллекта Ли Кай-Фу выразил высокую оценку потенциала Казахстана в развитии цифровых технологий и ИИ, передает BAQ.KZ. По его мнению, страна демонстрирует серьезные успехи в нескольких ключевых направлениях, которые способны вывести её на лидирующие позиции в регионе.

Эксперт выделил четыре основных вектора развития: активный переход к интеллектуальным агентам, развитие собственных вычислительных мощностей на базе графических процессоров (GPU), создание и внедрение открытой модели искусственного интеллекта AlemLLM, а также укрепление лидерства Казахстана в Центральной Азии и среди тюркских стран в сфере ИИ.