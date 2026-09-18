Казахстан выиграл оба матча второго тура шахматной Олимпиады

Обе сборные Казахстана выиграли матчи второго тура шахматной Олимпиады в Самарканде. Женская команда обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 3:1, мужская сборная оказалась сильнее Нигерии 3,5:0,5, передает BAQ.KZ.

Женская сборная Казахстана встретилась с командой Боснии и Герцеговины, которая занимает 49-е место в посеве Олимпиады.

Победы на своих досках одержали Меруерт Камалиденова и Елназ Калиахмет. Бибисара Ассаубаева и Зарина Нургалиева завершили партии вничью.

Бибисара Ассаубаева сыграла вничью с Миланой Бабич. Меруерт Камалиденова победила Масу Бабич, Елназ Калиахмет обыграла Масу Максимович, партия Зарины Нургалиевой и Сары Жакимович завершилась вничью.

Итоговый счет встречи составил 3:1 в пользу Казахстана.

Мужская сборная во втором туре встретилась с Нигерией, занимавшей 84-е место.

Казахстанцы выиграли три партии из четырех. Денис Махнёв победил Абдулрахмана Акинтойе Абдулрахима, Алдияр Ансат оказался сильнее Варфоломея Эммануэля Охипо, Жандос Агманов обыграл Одея Гуднесса Екунке.

Даниал Сапенов стал единственным представителем Казахстана, завершившим партию вничью. Он разделил очко с Одионом Айхоже.

Мужская команда завершила тур со счетом 3,5:0,5.

После двух туров обе сборные Казахстана продолжают выступление на Олимпиаде без поражений.

Партии третьего тура состоятся 18 сентября.

46-я шахматная Олимпиада проходит в Самарканде с 16 по 27 сентября. Турнир состоит из 11 туров.