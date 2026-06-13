Как Казахстан будет добиваться сахарной независимости: эксперт назвала главные факторы

Несмотря на рост посевов сахарной свеклы, государственную поддержку аграриев и масштабные планы по модернизации предприятий, Казахстан по-прежнему остается нетто-импортером сахара. Последние годы показали, что увеличение урожая само по себе не гарантирует продовольственную независимость. Корреспондент BAQ.KZ изучил официальный ответ Министерства сельского хозяйства и поговорил с экспертом, чтобы выяснить, почему страна по-прежнему импортирует сотни тысяч тонн сахара и что необходимо для достижения сахарной независимости.

После сахарного кризиса 2022 года развитие свеклосахарной отрасли стало одним из приоритетов агропромышленного комплекса. Государство расширило поддержку фермеров, увеличило площади посевов и приступило к модернизации перерабатывающих предприятий.

Основными регионами выращивания сахарной свеклы остаются область Жетысу и Жамбылская область, где сосредоточены основные перерабатывающие мощности страны.

Если в 2023 году площадь посевов сахарной свеклы составляла 13,5 тыс. гектаров, то в 2024 году она выросла до 25 тыс. гектаров. В 2025 году показатель составил 19,1 тыс. гектаров, а в 2026 году увеличился до 21,9 тыс. гектаров.

Урожайность выросла с 379 центнеров с гектара в 2023 году до 507,3 центнера в 2024 году. В 2025 году она составила 414,3 центнера с гектара.

Валовой сбор сахарной свеклы увеличился с 510,2 тыс. тонн в 2023 году до 1 млн 268,7 тыс. тонн в 2024 году. В 2025 году урожай составил 734,7 тыс. тонн.

По данным акиматов, в текущем году посевная кампания завершена на площади 21,9 тыс. гектаров. Из них 13 тыс. гектаров приходятся на область Жетысу, 8,5 тыс. гектаров – на Жамбылскую область и около 0,2 тыс. гектаров – на Алматинскую область.

В Министерстве сельского хозяйства отмечают, что дальнейшее увеличение производства будет происходить поэтапно с учетом возможностей переработки.

"Увеличение объемов производства сахарной свеклы будет осуществляться поэтапно с учетом имеющихся и планируемых мощностей по ее переработке, что позволит обеспечить перерабатывающие предприятия отечественным сырьем", – сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Почему внутреннего сахара пока недостаточно

Несмотря на рост производства сырья, внутренний рынок по-прежнему обеспечивается преимущественно за счет импорта.

"Сахарная отрасль Казахстана находится на этапе активной трансформации. Несмотря на принимаемые меры государственной поддержки, страна по-прежнему остается нетто-импортером сахара. По итогам 2025 года внутреннее потребление сахара составило более 600 тыс. тонн. При этом отечественными предприятиями было произведено около 278 тыс. тонн сахара, из которых порядка 113 тыс. тонн – из сахарной свеклы и около 165 тыс. тонн – из импортного тростникового сырца", – отметила президент ОЮЛ "Казахстанская Ассоциация сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности" Айжан Наурзгалиева.

По ее словам, обеспеченность внутреннего рынка сахаром из отечественной свеклы еще несколько лет назад составляла всего 3–7%. Сейчас государство реализует проекты по расширению посевных площадей, модернизации действующих предприятий и строительству новых заводов.

"События 2022 года показали, насколько чувствительным может быть рынок сахара к внешним ограничениям и логистическим сбоям", – подчеркнула Наурзгалиева.

Урожайный год выявил слабые места отрасли

"В последние годы государством предпринимаются значительные усилия по развитию свеклосахарного направления. Однако отрасль имеет свою специфику: от посева сахарной свеклы до получения готового сахара проходит полный сельскохозяйственный цикл, а результаты напрямую зависят от погодных условий, обеспеченности поливной водой и эффективности агротехнологий. Кроме того, даже рекордный урожай не всегда гарантирует решение проблемы", – пояснила спикер.

По ее словам, в 2024 году было собрано около 1,36 млн тонн сахарной свеклы, однако существующие мощности не смогли в полном объеме принять и переработать весь урожай. Этот опыт показал необходимость синхронного развития производства сырья и перерабатывающей инфраструктуры.

Сегодня в Казахстане работают четыре сахарных завода. Наурзгалиева отмечает, что для устойчивой работы предприятий важно обеспечивать загрузку производственных мощностей в течение всего года.

"Для обеспечения устойчивой экономики предприятия важно поддерживать загрузку производственных мощностей в течение всего года. Именно поэтому для казахстанских заводов важное значение имеет не только переработка сахарной свеклы, но и возможность переработки сахара-сырца, что позволяет сохранять производственную активность, рабочие места и обеспечивать стабильное снабжение внутреннего рынка", – подчеркнула она.

Россия остается главным поставщиком сахара

Пока внутреннее производство не покрывает потребности рынка, Казахстан остается зависимым от внешних поставок.

"Только в 2025 году импорт белого сахара превысил 512 тыс. тонн, при этом около 97% поставок пришлось на Российскую Федерацию", – указала глава ассоциации.

По словам Наурзгалиевой, такая концентрация поставок делает внутренний рынок чувствительным к изменениям ценовой конъюнктуры, объемов поставок, логистических условий и торговой политики соседнего государства.

Логистика, финансирование и серый импорт

Помимо зависимости от импорта, отрасль сталкивается и с другими системными ограничениями.

"Сахар включен в перечень биржевых товаров, однако практика показала, что отдельные положения действующих Правил биржевой торговли требуют совершенствования. Например, торги проводятся всего несколько раз в неделю и в конце операционного дня, что фактически переносит расчеты и отгрузки на следующий день. В результате увеличиваются сроки исполнения сделок и снижается оперативность поставок в период высокого сезонного спроса", – указала глава ассоциации.

Отдельной проблемой остается логистика.

"В последние годы предприятия неоднократно сталкивались с задержками вагонов на территории Азербайджана и Грузии, что приводило к увеличению сроков доставки и росту затрат", – отметила Айжан Наурзгалиева.

По ее словам, сахарная отрасль является одной из наиболее капиталоемких отраслей пищевой промышленности и требует значительных оборотных средств для закупки сырья, проведения производственной кампании и формирования запасов.

По оценкам отраслевого сообщества, только в 2024 году объем серого импорта мог достигать около 170 тыс. тонн.

Кроме того, отрасль нуждается в развитии селекции, семеноводства, систем орошения и подготовке квалифицированных кадров.

Откуда берутся разговоры о дефиците

Сахарный рынок остается чувствительным к любым изменениям в цепочке поставок.

На стоимость продукции влияют мировые цены на сахар-сырец, курс национальной валюты, логистика, объемы импорта, внутренние запасы и сезонный спрос.

Особенно заметно потребление растет с мая по сентябрь, когда увеличиваются закупки населения, производителей напитков, кондитерских изделий и переработчиков плодоовощной продукции.

"Важно понимать, что вопросы дефицита зачастую связаны не с физическим отсутствием сахара в стране, а с временными нарушениями ритмичности поставок и логистики", – подчеркнула эксперт.

Как государство поддерживает производителей

"В рамках Дорожной карты по исполнению поручения Главы государства по увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства в два раза предусмотрена диверсификация структуры посевных площадей, включая расширение посевов сахарной свеклы", – сообщили в Минсельхозе.

Для производителей действуют меры государственной поддержки. Фермерам предоставляются субсидии на приобретение семян, минеральных удобрений и средств защиты растений. Кроме того, предусмотрены выплаты за объемы сахарной свеклы, сданной на переработку.

В Министерстве сельского хозяйства уточнили, что в соответствии с пунктом 14 Правил субсидирования №107 норматив субсидий на сахарную свеклу определяется и утверждается местными исполнительными органами с учетом обоснованных затрат на ее производство.

В ведомстве пояснили, что с учетом региональной специализации растениеводства и перечня приоритетных культур акиматы самостоятельно определяют направления субсидирования из местных бюджетов.

Отметим, при необходимости сахарная свекла может включаться в перечень приоритетных культур, а местные исполнительные органы могут предусматривать дополнительные меры поддержки при сдаче урожая на перерабатывающие предприятия.

Что нужно для сахарной независимости

По мнению представителей отрасли, ключевой задачей остается дальнейшее развитие сырьевой базы и перерабатывающих мощностей.

"Во-первых, требуется дальнейшее развитие сырьевой базы – расширение орошаемых площадей, повышение урожайности, развитие отечественного семеноводства и внедрение современных агротехнологий. Сегодня реализуются проекты общей стоимостью около 780 млн долларов США, которые способны кардинально изменить структуру отрасли", – отметила Наурзгалиева.

В настоящее время продолжается модернизация Таразского сахарного завода с восстановлением линии по переработке сахарной свеклы. По словам главы ассоциации, это позволит увеличить объемы переработки сырья в Жамбылской области и повысить эффективность использования отечественной сырьевой базы.

По оценкам отраслевого сообщества, после завершения реализуемых проектов перерабатывающие мощности страны увеличатся более чем в три раза.

"Для модернизации предприятий и обеспечения сезонной деятельности сахарные заводы неоднократно поднимали вопрос о выделении льготного финансирования в объеме порядка 50 млрд тенге. И самое главное – необходима предсказуемая государственная политика. Сахарная отрасль развивается не за один сезон. Это долгосрочные инвестиции, требующие стабильных правил игры на протяжении многих лет", – резюмировала Айжан Наурзгалиева.

Казахстан уже доказал, что способен существенно наращивать производство сахарной свеклы. Однако для снижения импортозависимости необходимо не только увеличивать урожай, но и развивать переработку, логистику, систему финансирования и рыночную инфраструктуру. Именно от сбалансированного развития всех звеньев отрасли будет зависеть способность страны обеспечить внутренний рынок собственным сахаром.