Казахстан вырвал победу у Таиланда на Азиатских играх
Ватерполистки одержали вторую победу.
22 Сентября 2026, 13:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
22 Сентября 2026, 13:0022 Сентября 2026, 13:00
178Фото: Сали Сабиров/Olympic
Женская сборная Казахстана по водному поло одержала вторую победу на Азиатских играх, которые проходят в японских городах Аичи и Нагое.
Как завершился матч
В третьем матче турнира казахстанские ватерполистки встретились со сборной Таиланда.
Основное время завершилось вничью – 10:10. В серии пенальти сборная Казахстана одержала победу со счетом 4:3.
Таким образом, итоговый счет матча составил 14:13 в пользу Казахстана.
С кем играли ранее
В предыдущих матчах казахстанская сборная обыграла Сингапур со счетом 12:7, а затем уступила команде Японии – 10:25.
Кто следующий соперник
Следующий матч женская сборная Казахстана проведет 23 сентября. Соперником станет команда Китая.
Самое читаемое
- Две сестры и их мужья организовали притон в нескольких ЖК Астаны
- Семь дней празднования: В Семее масштабно отметили День города
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 22 сентября
- Иран предложил региональный план по борьбе с обмелением Каспийского моря
- Казахстанские шахматистки выиграли шестой матч подряд на Олимпиаде в Самарканде