Женская сборная Казахстана по водному поло одержала вторую победу на Азиатских играх, которые проходят в японских городах Аичи и Нагое.

Как завершился матч

В третьем матче турнира казахстанские ватерполистки встретились со сборной Таиланда.

Основное время завершилось вничью – 10:10. В серии пенальти сборная Казахстана одержала победу со счетом 4:3.

Таким образом, итоговый счет матча составил 14:13 в пользу Казахстана.

С кем играли ранее

В предыдущих матчах казахстанская сборная обыграла Сингапур со счетом 12:7, а затем уступила команде Японии – 10:25.

Кто следующий соперник

Следующий матч женская сборная Казахстана проведет 23 сентября. Соперником станет команда Китая.