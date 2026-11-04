Казахстан выставит на торги 112 нефтегазовых участков

В Казахстане в 2026 году планируют выставить на электронные аукционы 112 участков недр. За предыдущие три года на торги предложили 126 участков. К геологоразведке привлекают казахстанские и зарубежные компании, в том числе инвесторов из Китая.

Развитие геологоразведки стало одной из задач, обозначенных Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Послании от 28 октября. Глава государства поручил пересмотреть подходы к поиску новых месторождений и активнее привлекать частных инвесторов.

«Очевидно, что поиск новых месторождений устаревшими методами не принесет положительного результата. Мы должны превратить геологию в высокотехнологичную отрасль. Крайне важно с помощью передовых технологий полномасштабно исследовать недра страны, а также обеспечить открытость и доступность данных. В процесс поиска и разведки новых месторождений следует активно привлекать частный капитал», - подчеркнул Президент.

О планах по выполнению поручения Главы государства на пресс-конференции в Правительстве рассказал министр энергетики Ерлан Аккенженов.

«112 – это большое количество за один год, и в самое ближайшее время мы увидим по ним какие-то положительные моменты. Результаты геологических исследований и бурения будут доступны Министерству энергетики для оценки», - отметил министр.

По словам Аккенженова, в аукционах участвуют отечественные компании и инвесторы с иностранным участием, в том числе из Китая.

При этом к недропользователям предъявляют требования по геологическому изучению участков, бурению, закупкам казахстанских товаров, работ и услуг, развитию местного содержания и подготовке кадров.

Как ранее сообщало Министерство энергетики, на 25 декабря назначен электронный аукцион по 56 нефтегазовым участкам. Заявки принимаются до 18 ноября.

Участки расположены в Мангистауской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Улытауской, Костанайской и Кызылординской областях.

На торгах предусмотрено предоставление прав как на разведку и добычу, так и непосредственно на добычу углеводородов.

Победители должны будут выполнить установленные обязательства по геологоразведке. В частности, подготовить проект разведочных работ в течение года после заключения контракта, провести предусмотренную сейсморазведку в течение трех лет и выполнить минимальные требования по бурению в течение четырех лет, если они предусмотрены условиями участка.

Нефть и газ будут искать на глубине до 8 километров

О масштабах геологоразведочных работ рассказал председатель правления национальной компании «ҚазМұнайГаз» Асхат Хасенов.

По его словам, программа компании охватывает 47 участков и включает 23 проекта. Их совокупная ресурсная оценка составляет 4,7 млрд тонн условного топлива.

Работы по этим проектам уже ведутся.

Второе направление программы предусматривает проведение сейсморазведки общей протяженностью 60 тысяч погонных километров.

Исследования направлены на изучение глубоких геологических горизонтов, вплоть до 8 тысяч метров.

Расширение геологоразведки должно помочь Казахстану выявлять новые перспективные месторождения нефти и газа и восполнять ресурсную базу нефтегазовой отрасли.